غليزان: مواطنون في مسيرة تنديدا بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد

وقد جابت المسيرة الشارع الرئيسي "محمد خميستي" بوسط مدينة غليزان قبل أن يتم تنظيم وقفة أمام ساحة "السلام" بمشاركة مختلف فعاليات المجتمع المدني.
وحمل المشاركون في المسيرة الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية، لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم لتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر ومؤكدين عن دعمهم المطلق للجيش الوطني الشعبي.
و بالرغم من برودة الطقس و الأمطار المتهاطلة، فقد تجمع المواطنون مرددين شعارات تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر الجاري إلى جانب تأكيدهم على مشاركتهم القوية في هذا الاستحقاق الانتخابي "الهام".
وصرح أحد الشباب المشارك في المسيرة لوأج أن "المشاركة القوية في الرئاسيات المقبلة تعد بمثابة رد على كل محاولة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد".
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة دعت إليها مختلف فعاليات المجتمع المدني لولاية غليزان.