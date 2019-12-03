تبسة: مسيرة سلمية للتنديد بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

ونظمت المسيرة بمشاركة مواطنين وعمال من مختلف القطاعات والإدارات و كذا ممثلين لمختلف فعاليات المجتمع المدني ومتقاعدين من الجيش الوطني الشعبي حيث تجمع المتظاهرون بملعب الشهيد مختار بسطانجي بوسط المدينة قبل أن يسيروا مئات المترات وصولا إلى قاعة سينما المغرب.
وقد التحف المتظاهرون الرايات الوطنية حاملين لافتات تندد بالتدخل الأوروبي في شؤون الجزائر وداعين للتوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل معتبرين "الانتخابات الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر منذ عدة أشهر."
وقد تميزت المسيرة بحسن التنظيم حيث لم تتخللها أي مناوشات أو مشادات بين المتظاهرين.