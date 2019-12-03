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البليدة: مسيرة للتنديد بالتدخل الأجنبي و التأكيد على المشاركة في الرئاسيات من أجل الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

البليدة - خرج مواطنون بولاية البليدة يوم الثلاثاء في مسيرة للتنديد بالتدخل الأجنبي و التأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الجزائر.

و نظمت المسيرة بمشاركة مواطنين و عمال من مختلف القطاعات و الإدارات و جمعيات من المجتمع المدني حيث انطلقوا من ساحة الحرية و ساروا نحو مقر الولاية مرورا بشارع "العربي تبسي" بوسط المدينة .

و ندد المتظاهرون من خلال اللافتات التي حملوها بالتدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد مرددين شعارات "لا للتدخل الأجنبي" و "لا للتدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية" و "الجزائر دولة ذات سيادة لا تقبل الانحناء للخارج" و "لا تتدخلوا في شؤوننا العائلية".

كما أكد المشاركون في المسيرة الذين كانوا يحملون الراية الوطنية و يرددون النشيد الوطني على ضرورة المشاركة بقوة في انتخابات 12 ديسمبر المقبل لتأكيد السيادة الوطنية للعالم أجمع و وضع حد للتدخلات الخارجية و النوايا السيئة التي تحاك ضد البلاد.

و أشاد هؤلاء بالمجهودات المبذولة من طرف الجيش الوطني الشعبي "حامي الحمى" و "الحصن المنيع للحدود" مجددين التأكيد بأن "الجيش والشعب خاوة خاوة".

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البليدة: مسيرة للتنديد بالتدخل الأجنبي و التأكيد على المشاركة في الرئاسيات من أجل الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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