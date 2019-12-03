Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوق أهراس: مسيرات منددة بالتدخل الأجنبي وداعية إلى المشاركة الواسعة في الرئاسيات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 15:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

سوق أهراس - خرج يوم الثلاثاء مواطنين عبر الشوارع الرئيسية لمدينة سوق أهراس للتنديد بلائحة البرلمان الأوروبي و الدعوة إلى المشاركة الواسعة في الاستحقاق الرئاسي ليوم 12 ديسمبر الجاري، حسب ما لوحظ.

وحمل المتظاهرون الذين كانوا من الجنسين ومن مختلف الفئات والأعمار، لافتات كتب عليها "المؤسسة العسكرية فخر لنا" و "كلنا جنود الوطن" و"لا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر".

وقد انطلقت هذه المسيرة وسط أجواء مشمسة، من ساحة الشهداء مرورا بشارع جيش التحرير الوطني إلى غاية ساحة الاستقلال بوسط المدينة قبل أن تتوجه وسط زغاريد النسوة وهتافات "تحيا الجزائر"و"جيش شعب خاوة خاوة" إلى شارع بلعبودي أمام مقر الولاية.

و حمل عدة مشاركين في المسيرة الرايات الوطنية معبرين من خلال اللافتات التي حملوها بالجهود المبذولة من طرف الجيش الوطني الشعبي "حامي الحمى" و "الحصن المنيع للحدود".

وخلال التجمع أمام مقر الولاية، قرأ رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس كلمة ندد من خلالها ب"التدخل السافر للبرلمان الأوروبي الذي منح أعضاؤه لأنفسهم الحق في مناقشة قوانين الجمهورية الجزائرية".

و أضاف أن "ما يحاك ضد الجزائر ليس بالهين لاسيما عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث بدأنا نقف على الدسائس والمكائد التي لطالما حذرت منها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".

كلـمات مفتـاحيــة :
سوق أهراس: مسيرات منددة بالتدخل الأجنبي وداعية إلى المشاركة الواسعة في الرئاسيات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 كانون1/ديسمبر 2019 15:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.03

نشرية خاصة: أمطار رعدية على عدة ولايات غربية من الوطن

19.12.03

عرقاب يشارك في عدة اجتماعات للأوبيب يومي الخميس و الجمعة بفيينا

19.12.03

تبسة: مسيرة سلمية للتنديد بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

19.12.03

إنطلاق أشغال الاجتماع الاقليمي الافريقي ال14 لمنظمة العمل الدولية بأبيجان

19.12.03

البليدة: مسيرة للتنديد بالتدخل الأجنبي و التأكيد على المشاركة في الرئاسيات من أجل الجزائر

19.12.03

الصحافة الوطنية تركز على وعود المترشحين والمناظرة المرتقبة بينهم يوم الجمعة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

حمام يشدد على الإسراع في استغلال سد سبلة بولاية المسيلة

19.12.02

هدام يرأس الوفد الجزائري في الاجتماع الاقليمي الافريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية…

19.12.02

دادة: "الاقتصاد الدائري" مخابر مؤسسات التكوين المهني مفتوحة لصقل مهارات الشباب المبتكر

19.12.02

رئيس الدولة ينهي مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020