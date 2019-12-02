حمام يشدد على الإسراع في استغلال سد سبلة بولاية المسيلة

وشدد الوزير خلال تدشينه خزان للماء الشروب بسعة 10 آلاف متر مكعب و هو المحطة الأولى في إطار زيارة تفقد شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين على "أهمية الإسراع في رفع التحفظات المسجلة على هذا السد" الذي استلم منذ أزيد من سنتين ويوجد حاليا قيد الامتلاء.
وألح السيد حمام في هذا الصدد على "ضرورة حشد الموارد المائية المتاحة للتقليص من العجز الذي تعاني منه الولاية في مجال التزويد بالماء الشروب مع توزيع الماء بعدالة علي بلديات الولاية".
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ويضمن الخزان الذي دشنه الوزير استقلالية لسيدي عيسي لمدة 45 ساعة بدلا من 36 ساعة في الوقت الحالي.
وتطلب إنجاز هذه المنشأة المائية 250 مليون دج وسيتم ملؤها يوميا انطلاقا من سد كدية اسرذون بولاية البويرة.
وسيواصل الوزير زيارته يوم غد الاثنين لولاية المسيلة بتفقد عدة مشاريع تابعة لقطاعه بكل من بوسعادة ومقرة والمسيلة وأولاد سيدي إبراهيم.