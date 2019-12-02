مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس خمسة مشاريع قوانين -

الجزائر-الصين: التوقيع على اتفاقية في مجال تعزيز قدرات الحكامة -

عدة جمعيات ومنظمات وطنية تستنكر بشدة تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر -

تسيير المؤسسات العقابية يجري في شفافية وفي ظل احترام حقوق الإنسان -

حمام يشدد على الإسراع في استغلال سد سبلة بولاية المسيلة -

التوقيع على إطار التعاون الاستراتيجي المُنقح (2019-2021) بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة -

اليوم 15 من الحملة الانتخابية: القطاع الفلاحي يحوز على حصة الأسد في مداخلات المترشحين -

الجزائر مدعوة لتطوير مجال الذكاء الاصطناعي في أسرع وقت ممكن -

رئاسيات 12 ديسمبر: الحملة الانتخابية تجري في ظروف عادية -

مخيمات اللاجئين الصحراويين: رفض تحذيرات وزير الشؤون الخارجية الاسباني حول الوضع الامني -

قالمة : أطروحتي في 180 ثانية ، مسابقة جديدة لانفتاح الجامعة على المجتمع -

القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين خلال نوفمبر الفارط -

مجلس الأمة: قوجيل يتسلم التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان -

فرنسا ليست لديها أية نية للإعتراف بجرائمها الإستعمارية في الجزائر -

سوناطراك: زيادة ب 58% لكميات غاز البترول المسال الموجهة لنفطال ما بين 2017 و 2018 -

غاز البترول المسال وقود: السعي إلى تحويل قرابة 10 % من السيارات المصنعة محليا -

مشاكل الجزائر يجب أن تحل بين الجزائريين -

محاكمة علنية للمتورطين في قضايا الفساد ابتداء من يوم غد الاثنين بمحكمة سيدي امحمد -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستلم التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر -