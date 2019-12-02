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حمام يشدد على الإسراع في استغلال سد سبلة بولاية المسيلة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 09:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

المسيلة - أكد وزير الموارد المائية علي حمام مساء اليوم الأحد بسيدي عيسى (المسيلة) على "ضرورة الإسراع" في استغلال سد سبلة ببلدية مقرة لدعم التزويد بالماء الشروب عبر الولاية.

وشدد الوزير خلال تدشينه خزان للماء الشروب بسعة 10 آلاف متر مكعب و هو المحطة الأولى في إطار زيارة تفقد شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين على "أهمية الإسراع في رفع التحفظات المسجلة على هذا السد" الذي استلم منذ أزيد من سنتين ويوجد حاليا قيد الامتلاء.

وألح السيد حمام في هذا الصدد على "ضرورة حشد الموارد المائية المتاحة للتقليص من العجز الذي تعاني منه الولاية في مجال التزويد بالماء الشروب مع توزيع الماء بعدالة علي بلديات الولاية".

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ويضمن الخزان الذي دشنه الوزير استقلالية لسيدي عيسي لمدة 45 ساعة بدلا من 36 ساعة في الوقت الحالي.

وتطلب إنجاز هذه المنشأة المائية 250 مليون دج وسيتم ملؤها يوميا انطلاقا من سد كدية اسرذون بولاية البويرة.

وسيواصل الوزير زيارته يوم غد الاثنين لولاية المسيلة بتفقد عدة مشاريع تابعة لقطاعه بكل من بوسعادة ومقرة والمسيلة وأولاد سيدي إبراهيم.

آخر تعديل على الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 10:21
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حمام يشدد على الإسراع في استغلال سد سبلة بولاية المسيلة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2019 09:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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