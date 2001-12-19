استلام أكثر من 1.000 وحدة سكنية اجتماعية  قبل نهاية السنة بالجزائر العاصمة

الجزائر - أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي، سعيد سعيود، اليوم الأحد بالعاصمة، أنه سيتم استلام أكثر من 1.000 وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي قبل نهاية السنة الجارية من أجل مباشرة المرحلة 26 لعملية الإسكان والترحيل.

وأوضح السيد سعيود أن هناك "أكثر من ألف وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي جاهزة للتوزيع في إطار المرحلة 26 من برنامج الترحيل و إعادة الإسكان لولاية الجزائر"، و قد هي "تخضع حاليا لعملية تهيئة وتجميل المحيط".

مشيرا في ذات السياق، إلى أن أشغال تهيئة الأحياء الجديدة "توقفت" لفترة وجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية لكنها "ستعود في غصون هذا الأسبوع للعمل" قصد إتمام ما تبقى من تفاصيل تقنية مثل توصيل المنازل بشبكتي الغاز والكهرباء وتهيئة المساحات الخضراء و تعبيد الطرقات و الممرات.

وأضاف أن مقاطعته الإدارية ستقوم نهاية 2019 أيضا "بتسليم أكثر من 500 وحدة سكنية في صيغة التساهمي"، منها ما يقع ببلدية العاشور 252 مسكن و ببلدية اسطاوالي 200 مسكن، علاوة عن استكمال مشروع 548 مسكن باسطاوالي الذي "يتوقع استلامه مع الأيام المقبلة".

جدير بالذكر أن قطاع السكن في ولاية الجزائر استلم لحد الآن 17.224 مسكن بمختلف الصيغ و تم توزيع 14.351 مسكن، حسبما صرح به منذ أيام والي العاصمة عبد الخالق صيودة.

وسيحظى قاطني الأحياء العريقة مثل باب الوادي و حسين داي وبلكور و القصبة، من سكان الأسطح و الأقبية و كذا الشقق الضيقة، بنصيب من السكنات التي ستوزع لاحقا، حسبما أعلن عنه الوالي في اجتماعه الأخير بأعضاء المجلس الشعبي الولائي.