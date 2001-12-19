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حجز أزيد من 81 ألف قرص من دواء "مقلد" لمرض السكري بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من إحباط حاولة إغراق سوق الأدوية بدواء مقلد موجه لمرضى السكري حيث تم حجز أزيد من 81.000  قرص من هذا الدواء و توقيف خمس أشخاص مشتبه فيهم، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن القضية التي عالجتها فصيلة مكافحة جرائم التقليد بالفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية تتعلق بمحاولة إغراق سوق الأدوية بدواء مقلد موجه لمرضى السكري من طرف شبكة إجرامية يقوم خلالها الرأس المدبر والمخطط للعملية مع مشتبه فيه آخر بتقديم عينة من دواء أصلي للسكري لدى شركة لصناعة الأدوية بدولة أجنبية قصد صناعة كمية منه حيث مكنت العملية من حجز 10.150 مشط من هذا الدواء ما يعادل 81.200 قرص.

وأضاف ذات المصدر أن الشبكة ولغرض تسهيل تسويق الدواء على مستوى السوق الوطنية قامت بالاستعانة بمشتبه فيه آخر مقابل مبلغ مالي على أن يقوم شخصين آخرين مشتبه فيهما بتوزيع الدواء المقلد حسب الطلبيات باعتبارهما مختصان في هذا المجال حيث يعمل الأول كموزع للأدوية عند شركة مختصة في توزيع المواد الصيدلانية والثاني سبق له وأن مارس هذا النشاط.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بـإيداع أربعة 04 منهم الحبس المؤقت فيما وضع المشتبه فيه الخامس تحت الرقابة القضائية -- يبرز ذات المصدر --.

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حجز أزيد من 81 ألف قرص من دواء "مقلد" لمرض السكري بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 01 كانون1/ديسمبر 2019 15:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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