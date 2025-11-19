غرداية: حجز ما يزيد عن 14 كغ من الكيف المعالج بالمنيعة

غرداية - تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمنطقة المنيعة (275 كلم جنوب غرداية) من حجز كمية اجمالية من الكيف المعالج قدرها 173ر14 كلغ، حسبما أشارت إليه خلية الاتصال لأمن ولاية غرداية في بيان لها.

وأوضح البيان أنه وبناء على معلومات، وتحت إشراف نيابة محكمة المنيعة، قام أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتفتيش شقة لتاجر مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج، كانت في شكل صفائح موجهة للاستهلاك في السوق المحلية.

وأضاف المصدر أن العناصر الأولى للتحقيق قد سمحت بإيقاف تاجر المخدرات، مؤكدا أن التحقيقات قد أفضت إلى توقيف شريكه وحجز مبلغ مالي جناه المتهمان من بيع المخدرات يقدر ب32.000 دينار جزائري علاوة على أسلحة بيضاء و24 قطعة من الأحجار الأثرية.

كما تم تقديم المتهمين (30 و40 سنة) أمام المصالح القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمرا بالحبس.