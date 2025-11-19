غرداية: حجز ما يزيد عن 14 كغ من الكيف المعالج بالمنيعة

وأوضح البيان أنه وبناء على معلومات، وتحت إشراف نيابة محكمة المنيعة، قام أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتفتيش شقة لتاجر مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج، كانت في شكل صفائح موجهة للاستهلاك في السوق المحلية.
وأضاف المصدر أن العناصر الأولى للتحقيق قد سمحت بإيقاف تاجر المخدرات، مؤكدا أن التحقيقات قد أفضت إلى توقيف شريكه وحجز مبلغ مالي جناه المتهمان من بيع المخدرات يقدر ب32.000 دينار جزائري علاوة على أسلحة بيضاء و24 قطعة من الأحجار الأثرية.
كما تم تقديم المتهمين (30 و40 سنة) أمام المصالح القضائية المختصة التي أصدرت في حقهما أمرا بالحبس.