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عين الدفلى : مسيرة دعم الفلاحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 19:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 123 مرات

عين الدفلى- نظم اليوم الخميس فلاحون بعين الدفلى مسيرة دعما للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر رافضين بشدة أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلد تحت أي ذريعة, حسبما لوحظ.

وسار هؤلاء الفلاحين الذين انضم اليهم مواطنون و ممثلون عن الحركة الجمعوية حاملين الراية الوطنية وهم يهتفون بشعارات وطنية, من القاعة المتعددة الرياضات  "عبد القادر حمود" وصولا إلى ساحة الشهداء بوسط المدينة.

وأبرزوا في انسجام تام أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة معتبرين اياها  بمثابة الحل الأمثل لخروج البلاد من الأزمة التي تواجهها.

وبينما كانوا يهتفون "الجيش الشعب, خاوة خاوة" اغتنموا هؤلاء الفرصة ليشيدوا  بالدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية مشيرين إلى أن الجيش الوطني الشعبي هو  الذي يضمن وحدة واستقرار البلاد. وفي تدخل له بالمناسبة, دعا رئيس غرفة الفلاحة لعين الدفلى, الحاج جعلالي,  سكان الولاية إلى الإقبال الكبير على مكاتب الاقتراع في 12 ديسمبر لإعطاء صوت للمترشح الذي يرونه الأجدر و القادر على قيادة البلاد في هذا الظرف الخاص و الصعب.

كما أشاد ذات المتدخل بجهود الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن حدود البلاد والحفاظ على سكينة المواطنين مستنكرا كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. "هناك شباب جنود لم يروا عائلاتهم لأكثر من ستة أشهر لأنهم يقومون بمهمة نبيلة للدفاع عن هذا البلاد و هو ما يعكس درجة التضحية التي يتحلى بها جنودنا, و هو واحد من الأسباب التي تدفعنا إلى دعم و تشجيع العمل الذي تقوم به المؤسسة العسكرية ", كما أضاف المتحدث.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
عين الدفلى : مسيرة دعم الفلاحين للانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : الخميس, 28 تشرين2/نوفمبر 2019 19:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 123 مرة   شارك

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