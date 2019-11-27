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مسيرة سلمية بسطيف مساندة للانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 16:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

سطيف- نظم عدد من المواطنين بولاية سطيف اليوم الأربعاء مسيرة سلمية مؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حسب ما لوحظ بعين المكان.

وقد انطلقت هذه المسيرة السلمية التي دامت حوالي ساعتين, من ساحة دار الثقافة "هواري بومدين" إلى غاية مقر الولاية ردد فيها المشاركون هتافات تدعو إلى "إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد لإخراج البلاد من الأوضاع السياسية الراهنة وضمان مستقبل أفضل لشبابها".

وأكد العديد من المشاركين في هذه المسيرة على "أهمية المشاركة الواسعة لجميع أطياف المجتمع ووضع اليد في اليد والتوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد وبداية مرحلة جديدة تجسد فيها دولة القانون". كما ردد المتظاهرون الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية هتافات ورفعوا شعارات مساندة للمسار الانتخابي منها "كلنا مع الانتخابات" و "لا حل دون انتخابات".

وأكدوا بالمناسبة على "أهمية اختيار الرئيس المناسب والبرنامج الأنجع الذي يضمن خدمة البلاد والعباد ويفتح آفاقا واسعة أمام الشباب, خاصة للمضي نحو التطور والازدهار", حسب ما ذكره عديد الشباب المشاركين في هذه المسيرة.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مسيرة سلمية بسطيف مساندة للانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 16:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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