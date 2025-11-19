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المجلس الشعبي الولائي الجزائر العاصمة: تخصيص أزيد من 5ر52 مليار دج كميزانية أولية لسنة 2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 16:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 170 مرات
المجلس الشعبي الولائي الجزائر العاصمة: تخصيص أزيد من 5ر52 مليار دج كميزانية أولية لسنة 2020

الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الولائي للعاصمة, اليوم الأربعاء, على مشروع الميزانية الأولية لولاية الجزائر لسنة 2020 والتي حددت إيراداتها و نفقاتها بمبلغ إجمالي قدر بأزيد من 5ر52 مليار دج.

وأشرف رئيس المجلس الشعبي الولائي, عبد الكريم بنور رفقة والي العاصمة عبد الخالق صيودة, على انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس والتي خصصت لعرض إيرادات ونفقات مشروع الميزانية الاولية لولاية الجزائر للسنة المقبلة 2020 والمقدرة بأزيد من 5ر52 مليار دج.

وأوضح السيد بنور, في كلمة استهلالية, أن هذه الميزانية تعكس البعد الجواري الذي يتبناه نواب المجلس في التعاطي مع انشغالات المواطنين, وهي مبالغ تعكس التكفل بمختلف المشاكل المطروحة في أكثر من قطاع حيوي.

وبلغت ميزانية التسيير, حسب ما أعلن عنه في الجلسة العلنية, أزيد من 30 مليار دج أي بزيادة تفوق الـ 5ر2 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية أي ما يعادل 9% من مجموع قسم التسيير للعام المنصرم.

وفيما يتعلق بقسم التجهيز والاستثمار, تم تحديد ما قيمته 5ر21 مليار دج أي بنسبة 5ر41% متعديا النسبة القانونية بكثير لهذا القسم والتي لا يجب أن تقل عن 10%, حسبما جاء في وثيقة المجلس.

وأوضح المجلس, في تقريره النهائي, أن هذه الميزانية 2020 سجلت مشاريع مختلفة "لتحسين الإطار المعيشي والصورة العامة للعاصمة" , مثمنا في ذات السياق اهتمام الولاية بالأحياء المحرومة من شبكة الكهرباء وانجاز الملاعب الجوارية وتأهيل المسابح البلدية.

كما ضمت هذه الميزانية الأولية, حصة مالية ساهمت بها الولاية في تفعيل المشاريع, على غرار تخصيص 2 مليار دج لتوسعة شبكة الطرق وتهيئتها, 1مليار دج لربط الأحياء المحرومة بشبكة الكهرباء والغاز, تخصيص ما يربو عن 5ر1 مليار دج لتهيئة الغابات والتشجير والمساحات الخضراء وغيرها من المشاريع.

فيما أوصى أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة, بهذه المناسبة, "بمواصلة التكفل الجيد بالمؤسسات العمومية الولائية" خاصة منها مؤسسات النظافة وتعزيز التعاون بينها وبين مختلف البلديات.

كما داع الأعضاء إلى التدخل لتحسين الوجبة الغذائية للمتمدرسين واقتراح قانون خاص بالعاملين في المطاعم المدرسية وكذا رصد مبلغ معتبر لترميم مركز حماية الطفولة بالأبيار الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية بالاضافة إلىترميم المركز الطبي البيداغوجي لباش جراح وغيرها.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 19:16
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المجلس الشعبي الولائي الجزائر العاصمة: تخصيص أزيد من 5ر52 مليار دج كميزانية أولية لسنة 2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 16:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 170 مرة   شارك

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