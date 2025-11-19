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الشلف: توقيف شخصين وحجز 40.000 دولار مزور

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 13:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 130 مرات
الشلف: توقيف شخصين وحجز 40.000 دولار مزور

الشلف - أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف شخصين وحجزت زهاء 40.000 دولار مزورة ،حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات المصالح.

وأوضح ل/وأج المكلف بالإعلام بذات الجهاز الأمني، محافظ الشرطة شريف عنقود، أن الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية "أوقفت مطلع الأسبوع شخصين (29 و 39 سنة)، أحدهما من جنسية أجنبية، للاشتباه في تورطهما في قضية حيازة و توزيع أوراق نقدية أجنبية مزورة ذات سعر قانوني (الدولار الأمريكي) وطرحها للتداول داخل الإقليم الوطني".

وأبرز ذات المصدر أن حيثيات العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها حيازة شخص لأوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة لغرض طرحها للتداول وبيعها، ليتم على الفور مباشرة الأبحاث والتحريات التي كللت بتحديد هوية المشتبه فيه (من جنسية أجنبية) وتوقيفه على مستوى مدينة الشلف برفقة شخص آخر.

كما ضبط بحوزتهما على مبلغ مالي من العملة الصعبة بقيمة  40.000 دولار، أوراقه من فئة 100 دولار،  أثبتت المعاينة أنها مزورة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف عن قضية "المساس بالاقتصاد الوطني، توزيع و بيع نقود عملة أجنبية ذات سعر قانوني مزورة وطرحها للتداول في الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية".

للتذكير، فان المصالح الأمنية قد أوقفت الأسبوع الفارط، في قضية مماثلة، شخصين، وحجزت ما يربو عن 8100 دولار مزورة ومبالغ مالية لعملات أجنبية.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 18:53
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الشلف: توقيف شخصين وحجز 40.000 دولار مزور
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2019 13:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 130 مرة   شارك

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