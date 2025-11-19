البيض : مسيرة سلمية تأييدا للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل

قد انطلقت هذه المسيرة من المكتبة الرئيسية للمدينة وجابت بعدها مختلف شوارع الولاية الرئيسية وصولا إلى ساحة أول نوفمبر وسط هتافات من طرف المواطنين الذين أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.
كما عبر هؤلاء الموطنون الذين رفعوا العلم الوطني عن تأييدهم لإجراء هذا الواجب الوطني في موعده رافعين شعارات مساندة لهذا المسار منها و"لا حلول إلا بالانتخاب" و" كلنا معنيون بالانتخابات" و"الشباب عماد البلاد" و"كلنا مع بالانتخابات".
ورفع الموطنون الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية ويمثلون مختلف فئات وفعاليات المجتمع المدني أيضا شعارات مثمنة ومشيدة بالدور الرائد للجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والحفاظ على استقراره رافعين شعار" الجيش والشعب خاوة خاوة".
كما ردد المتظاهرون هتافات تعبر عن التنديد والاستنكار لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.