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البيض : مسيرة سلمية تأييدا للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

البيض - خرج مواطنون بولاية البيض اليوم الثلاثاء في مسيرة سلمية تأييدا للانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في 12 ديسمبر المقبل حسبما لوحظ.

 قد انطلقت هذه المسيرة من المكتبة الرئيسية للمدينة وجابت بعدها مختلف شوارع الولاية الرئيسية وصولا إلى ساحة أول نوفمبر وسط هتافات من طرف المواطنين الذين أكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

 كما عبر هؤلاء الموطنون الذين رفعوا العلم الوطني عن تأييدهم لإجراء هذا الواجب الوطني في موعده رافعين شعارات مساندة لهذا المسار منها  و"لا حلول إلا بالانتخاب" و" كلنا معنيون بالانتخابات" و"الشباب عماد البلاد" و"كلنا مع بالانتخابات".

ورفع الموطنون الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية ويمثلون مختلف فئات وفعاليات المجتمع المدني أيضا شعارات مثمنة ومشيدة بالدور الرائد للجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والحفاظ على استقراره رافعين شعار" الجيش والشعب خاوة خاوة".

كما ردد المتظاهرون هتافات تعبر عن التنديد والاستنكار لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:04
كلـمات مفتـاحيــة :
البيض : مسيرة سلمية تأييدا للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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