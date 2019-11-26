قافلة طبية للجيش الوطني الشعبي تقدم خدماتها لسكان جيجل

و قدمت هذه القافلة التضامنية التي تندرج في إطار مبادرة لوزارة الدفاع الوطني خدمات الرعاية الصحية لسكان القرى النائية التابعة لبلديتي بوراوي بلهادف وبوسيف أولاد عسكر بأعالي جيجل على غرار مشاتي غدير الكبش و رأس الزان حيث قام طاقم هذه القافلة بنصب خيم وكذا زيارة عديد المنازل للتكفل بحالات مرضية .
و تهدف هذه المبادرة التي تأتي تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حسب ما صرح به الطبيب الرئيسي الرائد لعيادة حامية جيجل هشام بوختالة إلى تقوية رابطة (جيش-أمة) و التقرب أكثر من المواطن وتقديم خدمات صحية له خاصة في هذا الفصل البارد.
وتم خلال هذه لقافلة الصحية إجراء فحوصات طبية و تقديم و صفات و توزيع أدوية و إحصاء و تقييم الحالات التي تتطلب مرافقة قصد برمجتها لاحقا بواسطة القوافل المتخصصة التي ستستمر في زيارة هذه المناطق كما ستشمل أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسخير طاقم طبي وشبه طبي من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي متكون من أطباء وممرضين وقفوا على العديد من الحالات التي تطلبت كشوفات و وصف أدوية.
وقد لاقت هذه المبادرة الطبية التضامنية استحسانا من طرف سكان هذه المناطق.