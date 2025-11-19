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ضبط أزيد من 292 كلغ من الكيف المعالج ببشار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 18:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
ضبط أزيد من 292 كلغ من الكيف المعالج ببشار

 الجزائر- ضبط حرس الحدود, أمس الاثنين ,  ببلدية موغل (بشار) كمية من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و 92 كيلوغرام و700 غرام, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

  و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا,  ضبط حرس الحدود,  يوم 25 نوفمبر 2019, كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) و92 كيلوغرام و700 غرام, وذلك إثر دورية بحث وتفتيش قرب منطقة النسيسة, بلدية موغل, بولاية بشار (الناحية العسكرية الثالثة)".

  من جهة أخرى,  ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي,  خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة), مركبتين (02) رباعيتي الدفع وثلاثة (03) مولدات كهربائية وثلاث (03) مطارق ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن, فيما أوقفت مفرزة أخرى ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بورقلة (الناحية العسكرية الرابعة)".

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ضبط أزيد من 292 كلغ من الكيف المعالج ببشار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 18:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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