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قسنطينة: مجمع دولي لزيادة حظوظ توظيف حاملي الشهادات الجامعية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 09:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

قسنطينة - تم يوم الاثنين بقسنطينة إنشاء مجمع دولي يضم 14 مؤسسة تعليمية عليا لست بلدان أوروبية و أفريقية يهدف إلى زيادة حظوظ توظيف حاملي الشهادات الجامعية و ترقية المقاولاتية  و ذلك في إطار  نشاطات الندوة الدولية الأولى لمشروع //أوراسموس+ يبدا//المنعقدة بجامعة صالح بوبنيدر (قسنطينة).

وأوضح مدير جامعة قسنطينة 3 أحمد بوراس التي احتضنت الندوة بأن هذا المجمع يهدف إلى إنشاء شبكة امتياز في التكوين في مجال المقاولاتية من خلال جامعات تمثل الجزائر و تونس والمغرب و اليونان و بلجيكا و فرنسا مما سيسمح برقع تحديات المقاولاتية والابتكار مع أثر مضاعف.

وأضاف نفس المسؤول بأن هذا الاتحاد يعد ثمرة توأمة برنامج أوراسموس+لتبادل الطلبة و المدرسين بين الجامعات و المدارس الأوروبية الكبرى و مؤسسات تعليمية عليا عبر العالم و مشروع يبدا الذي يرمي إلى تعزيز العلاقات بين التعليم العالي والمحيط الاقتصادي و الاجتماعي.

كما يهدف هذا المجمع المسير من طرف لجنة إشراف تضم خبراء و إطارات جامعية لست بلدان إلى إنشاء هيكل مقاولاتي موحد سيسمح لمشروع //أوراسموس+يبدا// بالمساهمة في بروز مشاريع تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية و الدولية و زيادة حظوظ تشغيل حاملي الشهادات الجامعية حسب ما أكدته من جهتها المنسقة الوطنية لمشروع يبدا السيدة هجيرة بنودنين.

من جانبها أوضحت رئيسة قسم التعاون الدولي ريدلاب باليونان السيدة فاسيلكي شاتزيبترو بأن الهدف من هذا المجمع هو تقديم تكوين و دعم لإنشاء مؤسسات من طرف جامعيين من خلال مرافقة حاملي الأفكار المبتكرة إلى غاية مرحلة تجسيد المشروع.

وأضافت: "إن لجنة الإشراف على هذا المجمع تعمل على تبادل آخر التطورات الحاصلة و إقامة علاقة بين الجامعة و المحيط الاجتماعي الاقتصادي و تعزيز قدرات حاملي المشاريع و استغلال نتائج البحث العلمي لمواجهة تصاعد معدل البطالة وسط الشباب".

ويتخلل هذا اللقاء الدولي الذي تحتضنه كلية الهندسة المعمارية و التعمير إلى غاية الأربعاء المقبل تنشيط عدة ورشات للتكوين في مجال المقاولاتية كما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 09:18
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قسنطينة: مجمع دولي لزيادة حظوظ توظيف حاملي الشهادات الجامعية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 09:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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