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سطيف: قافلة طبية للجيش الوطني تقدم خدمات لسكان مناطق نائية بجنوب الولاية

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 17:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

سطيف -  قامت اليوم الاثنين قافلة طبية للجيش الوطني الشعبي بتقديم خدماتها لفائدة سكان القرى و المشاتي النائية بجنوب ولاية سطيف .

وقدمت هذه القافلة التضامنية التي تندرج في إطار مبادرة لوزارة الدفاع الوطني خدمات الرعاية الصحية لسكان المشاتي و التجمعات السكانية المجاورة لقرية "تانوت" بالقرب من عين آزال (60 كلم أقصى جنوب سطيف) على غرار التجمع السكاني جريدي و دوار تازيلة حيث قام طاقم هذه القافلة بطرق أبواب عديد المنازل المتناثرة عبر هذه المناطق الجبلية للتكفل بحالات مرضية .

و تهدف هذه المبادرة التي جاءت تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ، وفقا لما صرح به ل"وأج" الطبيب الرئيسي لحامية سطيف الرائد سيف الإسلام اليزيد إلى تقوية رابطة (جيش-أمة) و التقرب أكثر من المواطن و تحسيسه و حثه على العيش في وسط صحي سليم .

وأبرز في هذا الصدد بأن دور القافلة اليوم هو تسجيل مختلف الحالات المرضية و إجراء فحوصات طبية و تقديم و صفات طبية و توزيع أدوية و إحصاء و تقييم الحالات التي تتطلب مرافقة قصد برمجتها لاحقا بواسطة القوافل المتخصصة التي ستستمر في زيارة هذه المناطق كما ستشمل أخرى .

و لأجل ذلك سخرت قيادة الجيش الوطني الشعبي طاقما طبيا متكونا من 4 أطباء و 3 ممرضين مجهزين بسيارة إسعاف تحمل مواد صيدلانية و شبه صيدلانية اللازمة لمثل هذه الخرجة التضامنية الميدانية التي لاقت استحسانا من طرف سكان هذه المناطق .

وإستنادا للطبيب الرائد سيف الإسلام اليزيد فإن حالات الأمراض التي وقفت عليها القافلة في هذه الخرجة الميدانية تتعلق بأمراض مزمنة تتطلب تكفل طبي مختص تم تسجيلها لمرافقتها و أخرى موسمية تم تشخيصها و تقديم وصفات طبية و أدوية بشأنها .

وأشاد سكان هذه المناطق النائية بمبادرة الجيش الوطني الشعبي و التي مكنتهم من الاستفادة من الخدمات النوعية التي قدمتها لهم هذه القافلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
سطيف: قافلة طبية للجيش الوطني تقدم خدمات لسكان مناطق نائية بجنوب الولاية
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 17:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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