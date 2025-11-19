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أدرار: إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 400 سكن ترقوي عمومي

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 16:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
أدرار: إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 400 سكن ترقوي عمومي

أدرار - أعطى وزير السكن و العمران و المدينة كمال بلجود اليوم الاثنين بأدرار إشارة انطلاق مشروع إنجاز 400 سكن ترقوي عمومي بعاصمة الولاية.

كما أعلن الوزير عن منح حصة إضافية من السكن قوامها 500 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و700 إعانة ريفية، وتخصيص غلاف مالي إضافي قدره 5ر1 مليار دج لمرافقة الولاية بخصوص أشغال التهيئة الحضرية.

وعاين السيد بلجود خلال هذا اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية مشروع إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء أدرار الذي رصد له غلاف مالي تجاوزت قيمته 4ر1 مليار دج، حيث ثمن نوعية الأشغال به واعتبره إلى جانب كونه مرفقا قضائيا عصريا معلمة عمرانية وحضارية خاصة وأنه يتناسب مع النمط العمراني المحلي للمنطقة.

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ولدى تفقده ورشة إنجاز 80 سكن وظيفي لأساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي دعا الوزير إلى ضرورة العناية بالمساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية وتعزيز العمل التطوعي في مجال التشجير والنظافة للحفاظ على جمالية العمران و تكريس بعده الإيكولوجي.

كما عاين الوفد الوزاري ورشتي إنجاز مقر شرطة الحدود،والإقامة الجامعية 2.000 سرير بعاصمة الولاية.

وجدد وزير السكن والعمران والمدينة في ختام زيارته لولاية أدرار تأكيده  على المرافقة الكاملة لإنجاح عمليات إنجاز مختلف مشاريع القطاع بهذه الولاية خاصة وأن الاعتمادات المالية اللازمة متوفرة.

ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة رفع التحدي وزيادة الجهد من طرف وسائل الإنجاز لتجسيد تلك المشاريع في الآجال المحددة لتلبية حاجيات المواطنين في مجال السكن والتجهيزات العمومية.

آخر تعديل على الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 18:11
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أدرار: إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 400 سكن ترقوي عمومي
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 16:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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