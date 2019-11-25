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المترشحون للرئاسيات يتناولون أربعة مواضيع كبرى حسب صحف شرق البلاد

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

قسنطينة - كشفت الصحف الصادرة بشرق البلاد في أعدادها يوم الاثنين بأنه في نهاية الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية تناول المرشحون الخمسة المتنافسون لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل في خطاباتهم أربعة مواضيع كبرى مستمدة من الأوضاع الراهنة.

و أوضحت يوميتا "لوبروفينسيال" و "لوكوتيديان دو كونستانتين" بأن الدعوة إلى التصويت بكثافة و مواصلة مكافحة الفساد و الإنعاش الاقتصادي و رفض أي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر شكلوا أهم المحاور.

و خصصت صحيفة "لوبروفينسيال" صفحة كاملة للحديث عن تنقلات مرشحي الرئاسيات و تصريحاتهم المتعلقة بالمواضيع الأربعة كاشفة بأن بن فليس أكد من تلمسان بأن "الانتخابات الرئاسية تشكل الحل المناسب للأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها الجزائر" في حين التزم المرشح عبد المجيد تبون من بشار بالعمل على استرجاع المال العام المنهوب.

و ذكرت ذات اليومية بأن عبد العزيز بلعيد التزم من معسكر ب"إزالة جميع العراقيل التي تعيق النمو الاقتصادي" و بأن عز الدين ميهوبي قدم من إليزي مشروعه "حلم الصحراء" الذي يستهدف تنمية منطقة الجنوب في حين التزم عبد القادر بن قرينة من غليزان ب"مواجهة أولئك الذين يرغبون في المساس بأمن الجزائر."

كما نقلت يوميات سيبوس تايم و الأصيل و "لوكوتيديان دو كونستانتين" مرور بن فليس خلال ثامن أيام الحملة الانتخابية عبر أمواج القناة الثالثة مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وعد ب"دستور جديد و نظام شبه رئاسي و رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية." 

و تحدثت جريدة النصر عن تنقلات المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد خلال ثامن أيام الحملة الانتخابية إلى كل من المسيلة و بسكرة و تيارت و نقلت أهم تصريحاتهم. 

و نقلت عديد الصحف الصادرة بشرق البلاد على نطاق واسع تصريح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الذي كشف عن وجود "أجندة أجنبية خفية تحاول الضغط على الجزائر" في رده عن سؤال صحفي حول إدراج مناقشة عامة حول الوضع بالجزائر من طرف البرلمان الأوروبي.

آخر تعديل على الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 10:03
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المترشحون للرئاسيات يتناولون أربعة مواضيع كبرى حسب صحف شرق البلاد
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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