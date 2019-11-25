المترشحون يسعون لرفع الوتيرة من أجل إستقطاب أصوات الناخبين

وهران - بعد الانطلاق المحتشم للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، يسعى المترشحون الخمسة لرفع الوتيرة من اجل استقطاب المواطن و توعيته في نفس الوقت بأهمية هذا الموعد الانتخابي، حسبما جاء في الصحافة الصادرة يوم الاثنين بوهران.

وقالت يومية "الجمهورية " انه يجب على المترشحين تقديم خطابات " عميقة" التي ينتظرها المواطنون منذ بداية الحملة.

ابرزت الجريدة " ان المواطنين لا يزالون في انتظار "الحجج المقنعة" و كذا " التزام المترشحين برفع التحديات التي تواجه البلاد".

ومن جهتها اشارت يومية " لوكارفور دورون" الى "ان المترشحين لم يحضروا جيدا الحملة من الجانب الاتصالي"، كما ان ممثليهم " لا ينشطون " بالميدان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها لاحظت جريدة " ليكو دوران" ان المترشحين يجدون صعوبات في انتاج " خطابات مقنعة " و كذا في " استمالة " الناخبين .

وحيت يومية " واست تريبين "، من جهتها، جهود المترشحين الذين تطرقوا خلال هذه الحملة الانتخابية الى "مختلف المواضيع" وجعلوا العديد من الولايات تعيش الجو الانتخابي.

واعتبرت جريدة "كاب اوست" الموعد الانتخابي " انتصارا للديمقراطية" حيث سيتم انتخاب رئيس جمهورية قادر على " إعادة الأمل " للجزائريين".