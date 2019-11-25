المترشحون يسعون لرفع الوتيرة من أجل إستقطاب أصوات الناخبين

وقالت يومية "الجمهورية " انه يجب على المترشحين تقديم خطابات " عميقة" التي ينتظرها المواطنون منذ بداية الحملة.
ابرزت الجريدة " ان المواطنين لا يزالون في انتظار "الحجج المقنعة" و كذا " التزام المترشحين برفع التحديات التي تواجه البلاد".
ومن جهتها اشارت يومية " لوكارفور دورون" الى "ان المترشحين لم يحضروا جيدا الحملة من الجانب الاتصالي"، كما ان ممثليهم " لا ينشطون " بالميدان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها لاحظت جريدة " ليكو دوران" ان المترشحين يجدون صعوبات في انتاج " خطابات مقنعة " و كذا في " استمالة " الناخبين .
وحيت يومية " واست تريبين "، من جهتها، جهود المترشحين الذين تطرقوا خلال هذه الحملة الانتخابية الى "مختلف المواضيع" وجعلوا العديد من الولايات تعيش الجو الانتخابي.
واعتبرت جريدة "كاب اوست" الموعد الانتخابي " انتصارا للديمقراطية" حيث سيتم انتخاب رئيس جمهورية قادر على " إعادة الأمل " للجزائريين".