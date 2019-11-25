Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المترشحون يسعون لرفع الوتيرة من أجل إستقطاب أصوات الناخبين

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 09:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

وهران - بعد الانطلاق المحتشم للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، يسعى المترشحون الخمسة لرفع الوتيرة من اجل استقطاب المواطن و توعيته في نفس الوقت بأهمية هذا الموعد الانتخابي، حسبما جاء في الصحافة الصادرة يوم الاثنين بوهران.

وقالت يومية "الجمهورية " انه يجب على المترشحين تقديم خطابات " عميقة" التي ينتظرها المواطنون منذ بداية الحملة.

ابرزت الجريدة " ان المواطنين لا يزالون في انتظار "الحجج المقنعة" و كذا " التزام المترشحين برفع التحديات التي تواجه البلاد".

ومن جهتها اشارت يومية " لوكارفور دورون" الى "ان المترشحين لم يحضروا جيدا الحملة من الجانب الاتصالي"، كما ان ممثليهم " لا ينشطون " بالميدان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها لاحظت جريدة " ليكو دوران" ان المترشحين يجدون صعوبات في انتاج " خطابات مقنعة " و كذا في " استمالة " الناخبين .

وحيت يومية " واست تريبين "، من جهتها، جهود المترشحين الذين تطرقوا خلال هذه الحملة الانتخابية الى "مختلف المواضيع" وجعلوا العديد من الولايات تعيش الجو الانتخابي.

واعتبرت جريدة "كاب اوست" الموعد الانتخابي " انتصارا للديمقراطية" حيث سيتم انتخاب رئيس جمهورية قادر على " إعادة الأمل " للجزائريين".

آخر تعديل على الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 10:03
كلـمات مفتـاحيــة :
المترشحون يسعون لرفع الوتيرة من أجل إستقطاب أصوات الناخبين
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 09:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.25

الشباب يحتل صدارة البرامج الانتخابية للمترشحين

19.11.25

رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد يتصدر عناوين الصحف الوطنية في ثامن يوم من الحملة…

19.11.25

المترشحون للرئاسيات يتناولون أربعة مواضيع كبرى حسب صحف شرق البلاد

19.11.25

دفتر اليوم التاسع من الحملة الانتخابية

19.11.25

المترشحون يسعون لرفع الوتيرة من أجل إستقطاب أصوات الناخبين

19.11.25

إفتتاح رواق الفن بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.20

بشار: عرض فني كبير في ختام الطبعة الأولى من تظاهرة " الله يجعل من خيمتنا خيام"

19.11.21

إنطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجني الزيتون: ترقب إنتاج 100 مليون لتر من زيت الزيتون

19.11.21

سكك حديدية: وضع أنظمة إشارات حديثة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.21

افتتاح الطبعة ال20 لفعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار يوم الاحد المقبل

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…