مستغانم: مواطنون ينظمون وقفة تأييدا لرئاسيات 12 ديسمبر القادم

مستغانم - نظم مواطنون اليوم الأحد بمدينة مستغانم وقفة للتعبير عن تأييدهم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم.

وبدأ المواطنون الذين قدموا من عدة بلديات، بالتجمع في ساحة الاستقلال بالقرب من بلدية مستغانم وهم يحملون الأعلام الوطنية وعدة لافتات.

وردد المتظاهرون، الذين يمثلون فئات متنوعة من المجتمع المدني، شعارات مؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية، معربين في نفس الوقت عن افتخارهم بالجيش الوطني الشعبي، حيث أشادوا بدوره "الرائد" في مرافقة وحماية "الحراك" الشعبي والحفاظ على استقرار البلاد.

ومن بين الشعارات التي رددها المشاركون: "نعم للانتخابات الرئاسية" و "جيش شعب خاوة خاوة" و"مساندة الجيش الوطني الشعبي مساندة للأمن والاستقرار".

وبمقابل هذه الوقفة، نظم مواطنون آخرون وقفة رددوا من خلالها عدة شعارات تطالب ب"التغيير الشامل" ورحيل رموز النظام وتأجيل الانتخابات.