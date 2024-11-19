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21 جريحا في حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بشمال بشار 

  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 17:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

بشار - أصيب ما مجموعه 21 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين تضمن خط الجزائر–بشار الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأحد على بعد 47 كلم شمال بشار ،حسب حصيلة رسمية نشرتها مديرية مستشفى تورابي بوجمعة ببشار.

وتم إجلاء الجرحى من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مصالح الإستعجالات الطبية والجراحية لمستشفى بشار،حيث تم التكفل فورا ب 21 جريحا منهم 4 نساء من طرف الطاقم الطبي وشبه الطبي، وفق ذات المصدر.

وتم التكفل بخمسة من بين هؤلاء الجرحى على مستوى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي ببشار بصفتهم أفرد من الجيش الوطني الشعبي، فيما سمح لجريحين بمغادرة المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، حسبما صرح لـ"وأج" مدير مستشفى ترابي بوجمعة، لودي بن علي.

وأضاف السيد بن علي أن 15 جريحا من بينهم من يعاني من كسور على مستوى عدة أجزاء من الجسم يخضعون للمراقبة الطبية بذات المؤسسة الصحية.

وسمح تدخل فرق الإنقاذ للمصالح الحماية المدنية ببشار في المرحلة الأولي من إجلاء 17 جريحا وتلتها عملية إجلاء أربعة أشخاص آخرين.

"وتم لاحقا إعادة الحافلة إلى وضعها الطبيعي من قبل أعوان الحماية المدنية باستعمال وسائل الوحدة لنقلها نحو بشار"، كما شرح من جهته النقيب بوفلجة قدوري مسؤول الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببشار، مضيفا ''أنه وحسب النتائج الأولية فإن الحادث كان بسبب انقلاب الحافلة بعد انحرافها عن الطريق".

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

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21 جريحا في حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بشمال بشار 
  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 17:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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