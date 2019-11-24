أدرار: الإسراع في استدراك مشاريع السكن المتأخرة واحترام معايير النوعية

أدرار - شدد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، اليوم الأحد بالمقاطعة الإدارية تيميمون (220 كلم شمال أدرار) على ضرورة الإسراع في تدارك التأخر في بعض مشاريع السكن مع تأكيده على احترام معايير النوعية.

ولدى تفقده لمشاريع سكنية بذات الجماعة المحلية في إطار اليوم الأول من الزيارة التي شرع فيها إلى ولاية أدرار شدد الوزير على أهمية "الإسراع في تدارك التأخر الملحوظ في بعض مشاريع السكن مع التأكيد على احترام معايير النوعية في تجسيد مشاريع القطاع ".

ودعا السيد كمال بلجود في هذا الصدد إلى "التعامل بصرامة مع وسائل الإنجاز المتقاعسة و إدراجها ضمن القائمة السوداء".

وعاين وزير القطاع ببلدية تيميمون ورشة مشروع إنجاز 50 سكن عمومي مدعم (صنف 3 غرف) ، قبل أن يستمع إلى انشغالات مجموعة من شباب المنطقة المتعلقة بزيادة الحصة السكنية بهذه الجماعة المحلية و توزيعها على القصور المجاورة مع توفير النصيب الأكبر منها لصيغة السكن الريفي مع الإعانات المالية وعي الصيغة التي يفضلها الشباب سيما فئة البطالين .

وفي معرض رده تعهد الوزير بمرافقة سكان المنطقة بالتنسيق مع السلطات المحلية في الإستجابة لتلك الإنشغالات ، مشددا في ذات الوقت على ضرورة العناية بأشغال التهيئة الحضرية للتجزئات السكنية التي استفادت منها المقاطعة الإدارية تيميمون.

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ولدى تفقده لورشة إنجاز 200 سكن ترقوي مدعم (برنامج 2018 ) الذي بلغت نسب تقدم الأشغال بها حدود 40 بالمائة إستمع السيد بلجود إلى بعض التحديات التي يواجهها ديوان الترقية والتسيير العقاري بأدرار المكلف بإنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم بالولاية .

ويتعلق الأمر بالخصوص – حسب مسؤولي الديوان-- بتأخر وصول نتائج التحقيق العقاري من طرف المحافظات العقارية ببعض الولايات مما تسبب في تأخر صرف الأقساط المالية لمقاولات الإنجاز .

وفي هذا الخصوص أبرز وزير السكن والعمران والمدينة عزم مصالحه على مرافقة الديوان لمعالجة هذه المسألة على النحو الذي يسمح بتسريع وتيرة الأشغال.

وأشرف السيد بلجود ببلدية قصر قدور شمال إقليم المقاطعة على وضع الحيز الخدمة مجمع مدرسي و متوسطة (قاعدة 4) على مستوى قصر أنجلو.

ومن شأن هاتين المنشأتين التربويتين القضاء على ظاهرة الإكتظاظ في الأقسام و تحسين ظروف تمدرس لتلاميذ المنطقة.

و يواصل وزير السكن والعمران والمدينة زيارته بتفقده هذه الأمسية بعاصمة الولاية مشاريع تهيئة المنطقة الصناعية وبرنامج سكني بصيغة (عدل) و تسليم عينة لمفاتيح على مستفيدين من حصة منجزة من سكنات (عدل).