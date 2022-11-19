الجلفة: العثور على الطفل التائه ذي الــ 4 سنوات

الجلفة - تم اليوم الجمعة العثور على الطفل التائه ذي الأربع سنوات بولاية الجلفة ، بعد رحلة بحث دامت تقريبا 20 ساعة بغابة "تغرسان"، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية .

وإستنادا للمكلف بالإعلام، لدى مديرية الحماية المدنية الملازم أول خاضر عبد الرحمان فقد عثر على الطفل في حالة صحية "جيدة" سالما معافى في حدود الساعة السابعة و55 د صباحا من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي على بعد 3 كيلومتر من مكان إختفائه.

وتم تحويل الطفل للمصالح الإستشفائية المختلطة (العسكري والمدني) " المجاهد بوبكر هتهات " بعاصمة الولاية لمعاينة حالته الصحية التي ابانت أنه في حالة جيدة حيث تم تسليمه لعائلته ببلدية عين الإبل وفقا لذات المصدر .

وقد عرفت عملية البحث عن الطفل -- التي بدأت من طرف والده منتصف نهار أمس الخميس، ليتم التبليغ عن إختفائه، في الساعة الثالثة زوالا -- تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية من طرف الحماية المدنية والمشاركة القوية لأفراد الجيش الوطني الشعبي ووحدات الدرك الوطني وأعوان الغابات .

وكما شهدت حملة البحث هبة شعبية حيث سارع مئات المواطنين من كل البلديات بإتجاه غابتي "سن لبا" و "تغرسان" للبحث عن الطفل التائه في ذات المنطقة الجبلية التي تبعد عن عاصمة الولاية بــ (20 كيلومتر غربا ) وتعرف بمسالكها الوعرة وتشجيرها الغابي الكثيف.

وكما تم إستعمال في عملية البحث فرقة السينو تقني (الكلاب المدربة) والإنارة الكاشفة، في الوقت الذي تابع والي الولاية توفيق ضيف هذه العملية التي شدت الرأي العام المحلي وبخاصة أنها لاقت رواجا على منصات التواصل الإجتماعي من حيث التضامن مع أهل الطفل .

وقد تنقل الوالي بمعية السلطات العسكرية إلى عين المكان للإشراف من قرب عن عملية البحث حتى لحظة إيجاده، وقد أدخلت عملية العثور عليه بهجة وفرحة وسط الحاضرين وبخاصة أفراد أسرته الذين لم يجدوا ما يعبرو ا به عن تضامن الشعب والسلطات المحلية معهم سوى الإجهاش بالبكاء.

والجدير بالذكر، لاقت مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي بوسائله، في عملية البحث تثمينا من طرف المواطنين الذي نادوا بأعلى صوتهم بشعارات تحيي هذه المؤسسة لوقفتها الميدانية في رحلة البحث التي كللت بالنجاح في الساعات الأولى من الصباح .