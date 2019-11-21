البث الإذاعي والتفلزي بتندوف: القضاء على جميع مناطق الظل في غضون الثماني أشهر القادمة

تندوف - صرح وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي يوم الخميس بتندوف أنه سيتم القضاء على جميع مناطق الظل للبث الإذاعي والتفلزي بهذه المنطقة في غضون الثماني أشهر القادمة .

وأوضح الوزير لدى معاينته مقر المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى هذه الولاية " أنه سيتم القضاء على جميع مناطق الظل للبث الإذاعي والتفلزي بتندوف والقرى النائية نهائيا في غضون الثماني أشهر القادمة بفضل المنجزات الجديدة التي يجري تحقيقها في هذا المجال " .

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وأبرز السيد رابحي بالمناسبة الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة ضمن مهامها ، مؤكدا في هذا الصدد " أن تسيير هذا النوع من المؤسسات باعتماد تقنيات عالية بما ذلك الصيانة تتكفل بها إطارات وكفاءات وطنية سيما من المنطقة ذاتها ".

وستدخل حيز الخدمة أربع (4) محطات جديدة للبث الإذاعي والتلفزي على المدى القريب بهذه المنطقة ، فيما ستدخل أربع (4) محطات مماثلة حيز الإستغلال على المدى المتوسط، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وواصل الوزير زيارته باطلاعه بمتحف المجاهد أحمد محساس بعاصمة الولاية على جانب من نشاطات الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف التي تمتد على مساحة 168.000 كلم مربع، علما أن الديوان أنشئ في 29 نوفمبر 2009.

واستمع السيد رابحي بالمناسبة إلى بعض الصعوبات التي تواجه الحظيرة، وفي مقدمتها صعوبة المسالك وشساعة المنطقة، مما يطرح صعوبة بخصوص حراستها .

كما تلقى عرضا حول الخصائص الثقافية والقدرات الطبيعية لولاية تندوف ، ومن بينها شجرة "الأرقان" التي تشتهر بها المنطقة .

وأبرز السيد حسن رابحي في هذا الإطار أهمية المحافظة على التراث الثقافي للمنطقة، معربا في ذات الوقت عن "ثقته الكاملة" في التزام الإطارات الوطنية والخبراء في تحقيق هذا المسعى .

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واختتم السيد رابحي اليوم الأول من زيارته بتفقد معالم ثقافية وأثرية بتندوف على غرار دويرية أهل العبد والمسجد العتيق، حيث أكد بالمناسبة أن هذه المعالم التي تشكل شواهد تاريخية للمنطقة، أصبح من الضروري الحفاظ عليها من عوامل الإندثار سيما من خلال عمليات الترميم والصيانة .

وأعلن في هذا الصدد أنه سيتم إيفاد خلال الأسابيع القادمة فريق من الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية والمحمية لتقييم وضعية تلك المعالم .