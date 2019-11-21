رابحي يدشن مركز للتلفزيون الجزائري بتندوف

تندوف- أشرف وزير الاتصال،الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي يوم الخميس على تدشين مركز للتلفزيون الجزائري بتندوف.

وأوضح الوزير بالمناسبة "أن هذا المركز يعد إضافة لوسائل السمعي البصري بشبكة الإعلام الوطني ويتزامن فتحه مع فعاليات المعرض الدولي المقار الذي تحتضنه ولاية تندوف، وهذا التزامن يعكس أهمية الجزائر في المنطقة التي تنتمي إليها ".

ويتوفر هذا الهيكل الإعلامي الجديد على ثلاثة مكاتب (تركيب وتحرير وإدارة)، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

وحسب السيد الوزير سيكون لمركز التلفزيون الجزائري بتندوف دورا متميزا في التعريف بمقدرات هذه المنطقة الحدودية ، حيث سيتولى تسييره وترقيته شباب المنطقة ذاتها الذين تم تكوينهم بمحطات التلفزيون الوطني.

كما سيكون له أيضا الأثر الإيجابي في الارتقاء بالتنمية بولاية تندوف التي تتوفر على كل شروط الرخاء والازدهار – حسبما أشار إليه عضو الحكومة -- مؤكدا في ذات الوقت أن ما ستسطره الدولة من برامج يعكس عزمها على مرافقة هذه الولاية في تحقيق التنمية والرقي.

وفي حديثه عن المعرض الدولي المقار, أكد السيد رابحي أن "مشاركة عدد هام من دول الجوار في هذا الحدث الاقتصادي والتجاري يعكس التزام الدولة الجزائرية بتوطيد علاقات التعاون والتضامن وحسن الجوار بالمنطقة" ، مضيفا أن الدولة أعطت من خلال معرض المقار إشارة صادقة على اهتمامها بعلاقات دول الجوار وحرصها على أن تتوفر هذه المنطقة على كافة شروط العيش الكريم.

وأشار أيضا أن حضور هذا العدد من المتعاملين من دول الجوار مع نظرائهم الجزائريين في هذه التظاهرة يعزز التضامن مع هذه الدول، ومما يمكن أيضا – كما أضاف-- من تعزيز أسباب الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

ولدى معاينته لمقر إذاعة تندوف أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة على ضرورة أن تضطلع وسائل الإعلام الوطنية بدورها الكبير في مرافقة المسعى الانتخابي الذي تشهده الجزائر.

واطلع السيد رابحي على مختلف أنشطة الإذاعة ، وتلقى بالمناسبة شروحات حول مشروع دراسة و إنجاز مقر جديد للإذاعة الذي رصد له مبلغا ماليا بقيمة 100 مليون دج.

ويتربع هذا المشروع على مساحة 4.600 متر مربع منها 1.390 متر مربع مبنية، وسيتوفر على ثلاثة ستوديوهات ( إنتاج وبث وستوديو احتياطي) إلى جانب مركز إعداد الأخبار وجناح إداري، حسب بطاقته التقنية.

ويواصل السيد حسن رابحي زيارته للولاية بتفقد هياكل أخرى تابعة لقطاعي الاتصال والثقافة.