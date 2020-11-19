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الشلف: توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من 53.000 وحدة مشروبات كحولية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
الشلف: توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من 53.000 وحدة مشروبات كحولية

الشلف - أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف أربعة أشخاص وحجزت أزيد من 53.000 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأحجام والعلامات كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح لـ/وأج المكلف بالإعلام بذات المصالح، محافظ الشرطة شريف عنقود، أن الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية قد "أوقفت أربعة أشخاص وحجزت كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، بلغت أزيد من 53.000 وحدة من مختلف العلامات والأحجام".

وأبرز ذات المصدر أن هذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أشخاص بتخزين ونقل وبيع لمشروبات كحولية بدون رخصة، حيث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات تم توقيف المشتبه فيهم (تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة) وضبط بحوزتهم كمية المشروبات المذكورة آنفا.

كما مكنت هذه العملية - يضيف المصدر- من حجز جهازي إرسال وآلة رافعة وثلاث دراجات نارية وسيارة سياحية تستعمل من طرف أفراد الشبكة في الاتصال ليتم بعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة الشلف.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 18:11
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الشلف: توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من 53.000 وحدة مشروبات كحولية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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