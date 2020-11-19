Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصالون الدولي للتمور ببسكرة: 80 بالمائة من منتجات التعليب المحلية "تستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 15:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

بسكرة - أكد عارضون في الصالون الدولي الرابع للتمور ببسكرة الذي اختتمت فعالياته اليوم الأربعاء أن "80 بالمائة من منتجات التعليب المصنعة محليا تستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية للتمور".

و اعتبر في هذا السياق المستثمر في مجالي إنتاج وتسويق تمور "دقلة نور" كمال رغيس أن "التمور الجزائرية وخاصة الموجهة للتصدير تتمتع بجودة عالية ويتم تعليب أغلبها بمواد تعليب ذات نوعية راقية يتم انتقاؤها من السوق المحلية لجلب المستهلك الأجنبي" الذي يأخذ -حسبه- بعين الاعتبار تقديم المنتج كجزء من قيمة هذه المادة الغذائية.

وصرح أن المهنيين الذين يعملون في مجالات توضيب وتعليب وتصدير التمور يتطلعون كل موسم إلى الابتعاد عن التصميم التقليدي ويحاولون إظهار المنتوج في مواد تعليب مبتكرة من حيث اللون و الشكل و الحجم ، مشيرا إلى أن صالونات العرض تساهم في تطوير إنتاج المواد الموجهة لتعليب تمور "دقلة نور" بصفة خاصة من خلال احتكاك المصنعين بالعاملين في مجال التسويق".

من جهته أبرز ممثل مجمع "هلال" لتوضيب وتصدير تمور "دقلة نور" محمد معيزة بأن المتعاملين الأجانب الذين يستوردون المنتوج الجزائري يحاولون الاستجابة للأذواق المتغيرة للمستهلكين في بلدانهم بطلب معايير خاصة في مواد التعليب تتعلق بالحجم والوزن واللون يتم الاستجابة لها من خلال المنتج المحلي لمؤسسات وطنية قادرة على تصنعيه مشيرا إلى "عدم تسجيل تحفظات على المنتج المحلي".

بدوره أشار سليم حدود منتج ومصدر للتمور إلى أن المصدر الذي يتعامل مع الأسواق العالمية ولاسيما الأوروبية منها يتمكن من خلال حضوره الصالونات الدولية وعمليات التصدير التي يقوم بها من تحديد متطلبات هذه الأسواق، لافتا الى أنه "يجب مراعاة طلب الزبون في نوعية مواد التعليب الذي يفرض أحيانا مواصفات لا يتم توفيرها إلا من خلال استيراد المنتج الأجنبي".

للتذكير فإن الصالون الدولي للتمور في طبعته الخامسة ببسكرة الذي احتضنته المدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية لمدة ثلاثة أيام شارك فيه  100 عارض محلي وأجنبي من منتجين للتمور ومختصين في التوضيب والتعليب ومصدرين الى جانب متعاملين في صناعة عتاد الفلاحة والري و أشرف على افتتاحه وزراء الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و التجارة و الموارد المائية و عديد السفراء المعتمدين بالجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الدولي للتمور ببسكرة: 80 بالمائة من منتجات التعليب المحلية "تستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 15:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.20

الصالون الدولي للتمور ببسكرة: 80 بالمائة من منتجات التعليب المحلية "تستجيب لمتطلبات…

19.11.20

قرار واشنطن بشأن المستوطنات في الضفة الغربية اجرامي"  (أستاذ جامعي)

19.11.20

ندوة الأيكوكو 44 : وفد دبلوماسي صحراوي يجري لقاءات مكثفة بمنطقة نافارا الإسبانية

19.11.20

مداخيل جمركية: ارتفاع بازيد من 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

19.11.20

دراجات/البطولة العربية 2019: الجزائر حاضرة ب24 رياضيا بالإسكندرية /الاتحادية/

19.11.20

حوادث المرور : وفاة 38 شخصا و جرح 954 آخرين خلال أسبوع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…