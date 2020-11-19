بومرداس: إنقاذ 15 صيادا من الهلاك بعد تعرض سفينتهم للغرق بالقرب من ميناء زموري

بومرداس - تم ليلة أمس الثلاثاء إلى الأربعاء إنقاذ و إجلاء 15 صيادا من الهلاك كانوا على متن سفينة صيد السردين من صنف 14 مترا بعدما تعرضت هذه الأخيرة للغرق بالقرب من ميناء زموري (شرق بومرداس)، حسبما أفاد به اليوم مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح لوأج المكلف بخلية الاتصال، الملازم أيت قاسي أحمد بأن السفينة لمذكورة تعرضت للغرق في حدود الساعة ال8 و20 د من ليلة أمس الثلاثاء بعد تسرب مياه البحر إلى داخلها شرق ميناء زموري على عمق 30 مترا.

وبعدما أكد بأن حالة البحر كانت ملائمة للصيد البحري عند وقوع الحادث، اشار المصدر إلى انه تم إنقاذ طاقم هذه السفينة التي خرجت للصيد في ظروف عادية من طرف زملائهم الصيادين الذين كانوا يصطادون على متن قواربهم بالقرب من القارب الذي غرق، استجابة لنداء استغاثتهم.

وعلى إثر تدخل مصالح الحماية المدنية بالمنطقة تم إجلاء طاقم الصيادين المنقذين مع تحويل أحدهم نحو المصحة القريبة بعد تعرضه لصدمة نفسية بسيطة جراء هذا الحادث،استنادا إلى نفس المصدر.