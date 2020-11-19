Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بومرداس: إنقاذ 15 صيادا من الهلاك بعد تعرض سفينتهم للغرق بالقرب من ميناء زموري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 14:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
بومرداس: إنقاذ 15 صيادا من الهلاك بعد تعرض سفينتهم للغرق بالقرب من ميناء زموري

بومرداس - تم ليلة أمس الثلاثاء إلى الأربعاء إنقاذ و إجلاء 15 صيادا من الهلاك كانوا على متن سفينة صيد السردين من صنف 14 مترا بعدما تعرضت هذه الأخيرة للغرق بالقرب من ميناء زموري (شرق بومرداس)، حسبما أفاد به اليوم مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح لوأج المكلف بخلية الاتصال، الملازم أيت قاسي أحمد بأن السفينة لمذكورة تعرضت للغرق في حدود الساعة ال8 و20 د من ليلة أمس الثلاثاء بعد تسرب مياه البحر إلى داخلها شرق ميناء زموري على عمق 30 مترا.

وبعدما أكد بأن حالة البحر كانت ملائمة للصيد البحري عند وقوع الحادث، اشار المصدر إلى انه تم إنقاذ طاقم هذه السفينة التي خرجت للصيد في ظروف عادية من طرف زملائهم الصيادين الذين كانوا يصطادون على متن قواربهم بالقرب من القارب الذي غرق، استجابة لنداء استغاثتهم.

وعلى إثر تدخل مصالح الحماية المدنية بالمنطقة تم إجلاء طاقم الصيادين المنقذين مع تحويل أحدهم نحو المصحة القريبة بعد تعرضه لصدمة نفسية بسيطة جراء هذا الحادث،استنادا إلى نفس المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 15:32
كلـمات مفتـاحيــة :
بومرداس: إنقاذ 15 صيادا من الهلاك بعد تعرض سفينتهم للغرق بالقرب من ميناء زموري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 14:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.20

صالون "لوجيستيكا 2019 ": شركات النقل واللوجستيك تطالب بالمزيد من الدعم لتوسيع نشاطها

19.11.20

دفتر اليوم الخامس من الحملة الانتخابية

19.11.20

بلعيد: مشكل الجزائر سياسي يتطلب حنكة وحكمة لحله 

19.11.20

حوادث المرور: وفاة 15 شخصا واصابة 288 آخرين بجروح خلال أسبوع

19.11.20

الإبتكار في صميم الطبعة الرابعة لصالون "لوجيستيكال 2019" بالجزائر العاصمة

19.11.20

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: تكريم الرياضيين بحلاز وقرجنة بوهران بعد تألقهما في…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات