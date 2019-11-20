وهران: استعمال لأول مرة الجني الميكانيكي لثمار الزيتون لحل مشكل اليد العاملة

وهران - تميز الموسم الحالي لجني الزيتون بوهران والذي انطلق مؤخرا باستعمال لأول مرة القطف الميكانيكي على مستوى المستثمرة الفلاحية "بوعرفة" ببلدية سيدي الشحمي مما يساعد على ربح الوقت و حل مشكل نقص اليد العاملة الذي يؤرق الناشطين في هذه الشعبة محليا, حسبما استفيد يوم الأربعاء لدى الغرفة الولائية للفلاحة.

وتعتبر هذه المبادرة التي قام بها المستثمر الفلاحي, خطوة لتطوير شعبة الزيتون بوهران وتحسين المردودية من خلال استعمال تقنيات حديثة على غرار الحصاد الميكانيكي لثمار الزيتون باستعمال آلة الاهتزاز ومشط الأغصان , كما أبرزه لـ/وأج/ الأمين العام للغرفة.

وتساعد عملية الجني الآلي المزارعين على ربح اليد العاملة التي تكلفهم أكثر ماديا بحيث أن سعر القطف اليدوي يتراوح بين 400 و500 دج للصندوق الواحد الذي يزن ما بين 20 و 25 كلغ من ثمار الزيتون, كما أضاف السيد زدام الهواري, مبرزا أن " الأشغال التي تحتاجها أشجار الزيتون من المقص وخدمة الأرض و الأسمدة لا تؤثر كثيرا على الفلاحين مثل تكلفة عملية جني و جمع الزيتون".

وتتطلب عملية الحصاد اليدوي لثمار الزيتون و جمعه, 30 عاملا بينما القطف الميكانيكي لا يحتاج إلا 5 عمال فقط, حسبما أوضحه المستثمر الفلاحي, بوعرفة واسيني, الذي يعتبر أول مبادر بتقنية الجني الآلي, مؤكدا في ذات السياق على "أن اليد العاملة المتخصصة في القطف قليلة جدا مما يؤثر على المردودية بحيث يضطر البعض إلى ترك الأشجار دون الجني".

كما تتميز عملية جني الزيتون ميكانيكيا بالسرعة مما يساهم في ربح الوقت و التي قد تصل إلى 12 دقيقة للشجرة إذا كانت كثيفة فيما يدوم الحصاد اليدوي فترة تصل الى ثلاث ساعات. كما أوضحه السيد بوعرفة.

و لتعميم تجربة الحصاد الميكانيكي فقد نظمت غرفة الفلاحة لوهران مطلع هذا الأسبوع يوم إرشادي وحصة تطبيقية للحصاد الميكانيكي لفائدة الفلاحين و ذلك على مستوى المستثمرة الفلاحية المذكورة المتربعة على مساحة 20 هكتارا منها 12 هكتار مساحة مخصصة للزيتون.

وفي هذا الصدد, ذكر صاحب هذه المزرعة "أنه مستعد لتقديم خدماته لمزارعي الزيتون على مستوى ولاية وهران بحيث ستكون المحطة الأولى بمستثمرة فلاحية بمسرغين (غرب وهران), لافتا في ذات السياق أنه "تم استعمال طريقة الحصاد الميكانيكي بخمس ولايات من شرق الوطن منها باتنة و ميلة و سطيف و قسنطينة".

وتنطلق عملية جني الزيتون من شهر أكتوبر إلى نهاية ديسمبر و بداية يناير, فيما تنتظر بعض المستثمرات الفلاحية إلى غاية بداية شهر فبراير القادم حتى تنضج ثمار الزيتون والذي يتم توجيهه إلى صناعة زيت الزيتون الأصلي البكري, حسبما أوضحه الأمين العام لغرفة الفلاحة لوهران, مشيرا في ذات الصدد أن "بعض الفلاحين يضطرون إلى جنيه قبل الوقت خوفا من ظاهرة سرقة بعض المحاصيل".

و استنادا إلى إحصائيات الغرفة الفلاحة لوهران فان المساحة الإجمالية لزراعة الزيتون قد قدرت بالنسبة لهذه السنة بنحو 8.541 هكتارا منها زهاء 7.000 هكتارا منتجة و بلغت الكمية المنتجة من الزيتون أكثر من 128 ألف قنطارا خلال السنة الماضية على مساحة تقدر بحوالي 6.700 هكتار.