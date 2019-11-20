تخصيص أكثر من واحد مليار دينار لتهيئة مواقع سكنية بالمدية

كما أعلن الوزير عن تخصيص حصة جديدة بقوام 500 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدّعم و300 إعانة للبناء الريفي لتلبية جزء من الطلب المعبر عنه محليا.
وأكد الوزير من جديد على هامش زيارة التفقد التي قادته إلى موقع المدينة الجديدة بوغزول (جنوب الولاية) "التزام الحكومة وعزمها على تجسيد هذا المشروع".
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وعلى هامش زيارة تفقدية قادته إلى موقع "عين جردة" ببلدية دراع سمار (غرب المدية) ألح السيد بلجود على ضرورة استكمال المشاريع قيد الانجاز (مشروع 2332 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري ومشروع 1300 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار) "في أقرب الآجال الممكنة".
وخلال زيارته التفقدية لثلاثة مواقع أخرى قيد الانجاز تتمثل في مشروع 1657 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري بقصر البخاري ومشروع 1058 وحدة سكنية من نفس الصيغة بالبرواقية ومشروع 1200 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بحوش بايزيد أكد الوزير على ضرورة "احترام التزامات الانجاز".
من جهة أخرى أشرف الوزير على توزيع عقود الملكية لفائدة 106 مستفيد من سكنات وحوالي 40 قرار تمويل سكن ريفي لفائدة مواطنين من بلديات بوغار وسي محجوب والبرواقية.