المدينة الجديدة حاسي مسعود: انطلاق بناء 2.600 وحدة سكنية قريبا

ورقلة - سيتم ''في القريب'' إطلاق ورشات 2.600 وحدة بمختلف الصيغ بمدينة حاسي مسعود الجديدة (80 كلم عن ورقلة)، حسبما علم يوم الثلاثاء لدى مسؤولي قطاع السكن.

ويتكون هذا البرنامج السكني الذي تم استكمال العمليات المتعلقة باختيار الأوعية العقارية لتجسيده, من 1.600 سكن ترقوي مدعم و1.000 سكن اجتماعي بصيغة العمومي الإيجاري، مثلما جرى توضيحه.

كما ستتعزز الحظيرة السكنية لهذا القطب الحضري المستقبلي ب 2.000 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري الذي أوكلت مهمة إنجازها لشركة صينية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 75 بالمائة، كما أوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري يوسف حمدي.

وبخصوص أشغال التهيئة وإنجاز الشبكات المختلفة فإنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من هذه العملية في نهاية شهر ديسمبر المقبل، مثلما ذكر من جانبه، مدير الهندسة والبناء بمؤسسة المدينة الجديدة حاسي مسعود، كمال جبالي.

ويجري حاليا إنجاز عديد المنشآت بمختلف القطاعات، حيث تسجل ورشاتها نسبا مختلفة تتراوح مابين 30 و 100 في المائة، كما تمت الإشارة اليه.

ويتعلق الأمر بالخصوص بإنجاز مركب هيدروليكي ومحطة لتصفية المياه المستعملة ومركز للردم التقني، بالإضافة إلى مؤسسات تربوية ومركز للتكوين المهني ومقرات أمنية ومنشآت صحية تتمثل في عيادة طبية ومتعددة الخدمات وأخرى للولادة.

وعلى هامش زيارة ميدانية لهذا الفضاء العمراني الجديد أكد والي ورقلة أبو بكر الصديق بوستة على ضرورة احترام نوعية الأشغال، فضلا عن أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل استكمال هذه العمليات في الآجال التعاقدية.

وستتشكل هذه المدينة من أربعة أحياء سكنية بمجموع 80 ألف ساكن (20 ألف ساكن لكل واحد منها)، بالإضافة إلى مرافق إدارية وأخرى ذات طابع تجاري اجتماعي وثقافي تتوزع على مركز المدينة الذي يضم أيضا منشآت أخرى من بينها مسجد كبير وفنادق ومؤسسات عمومية وغيرها، حسب المعطيات المقدمة من طرف مؤسسة المدينة الجديدة حاسي مسعود.

وتتوزع المدينة الجديدة التي تتربع مساحة إجمالية قوامها 4.467 هكتار، سيما على منطقة سكنية (1.721 هكتار) و منطقة نشاط لوجستية (965 هكتار) وحزام أخضر (300 هكتار) بهدف حمايتها من زحف الرمال والزوابع الرملية.