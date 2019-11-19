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ورقلة: اكتشاف صنف جديد من الطيور البرية بتقرت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
ورقلة: اكتشاف صنف جديد من الطيور البرية بتقرت

ورقلة - تم اكتشاف صنف جديد من الطيور البرية بمنطقتي "بلدة عمر" و"قوق" بجنوب تقرت (160 كلم شمال ورقلة)، كما استفيد يوم الثلاثاء لدى مسؤولي محافظة الغابات.

وتم اكتشاف هذا الطير الجديد " الدوري الصحراوي" أو "عصفور الصحراء" خلال مهمة استطلاعية دورية لمصالح الغابات في بعض المناطق النائية بذات الجهة، كما صرحت لـ"وأج" مسؤولة قطاع الغابات بتقرت نجلاء عظامو.

وقد لوحظ هذا النوع من الطيور البرية في وقت سابق ببعض مناطق ولايات جنوب الوطن على غرار جانت (إيليزي) وبشار و منطقة المنيعة (ولاية غرداية) والبرمة الحدودية (ولاية ورقلة)، تضيف ذات المتحدثة.

ويتميز طير ''الدوري الصحراوي'' بقدرته الكبيرة على التكيف مع شتى الظروف البيئية، وهو مصنف من بين الطيور المهددة بالانقراض في العالم.

وينتمي هذا الطير إلى فصيلة الدوري (نحو 25 نوعا)، ويبلغ طوله حوالي 16 سم ووزنه يتراوح ما بين 24 و5ر39 غرام وألوانه متنوعة (بني وأبيض وأسود)، ويتغذى أساسا من الحبوب و الحشرات ويعيش في مناطق كثيرة في العالم من بينها شمال إفريقيا.

وسجل تزايدا ''ملحوظا '' خلال السنوات الأخيرة في أعداد الطيور البرية النادرة التي تنتشر بالمنطقة، مما يستدعي الدراسة والمتابعة لاكتشاف أنواع أخرى، تضيف ذات المسؤولة.

ومن أجل تسهيل عملية اكتشاف وجرد هذه الطيور البرية بذات المنطقة مستقبلا فقد سخرت محافظة الغابات بتقرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لهذا الغرض، مثلما تمت الإشارة إليه.

وقد أحصي إلى غاية الآن أزيد من 150 طائرا بريا من مختلف الأصناف الوافدة إلى هذه المنطقة سيما على مستوى مواقع تواجد الآبار الرعوية وفضاءات الرعي، ومواقع تواجد البدو الرحل, استنادا إلى مسؤولة قطاع الغابات بتقرت.

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 13:40
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ورقلة: اكتشاف صنف جديد من الطيور البرية بتقرت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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