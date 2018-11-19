ضرورة تسليم خط السكة الحديدية مشرية-البيض قبل نهاية 2020

النعامة ـ شدد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة يوم الأحد بولاية النعامة على ضرورة تسليم مشروع خط السكة الحديدية مشرية-البيض ووضعه حيز التشغيل قبل نهاية سنة 2020.

وأمر الوزير أثناء معاينته لشطر من أشغال إنجاز هذا الخط الممتد على مسافة 135 كلم في إطار اليوم الأول من زيارته التفقدية الى الولاية بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الذي إنطلق سنة 2013 ويسجل حاليا نسبة تقدم لا تتجاوز 51 بالمائة ملحا على ضرورة "تسليم هذا الخط ووضعه حيز الاستغلال قبل نهاية السنة المقبلة 2020".

وأبرز السيد كورابة الى أن "هذا المشروع المهيكل ذو أهمية كبيرة بالنسبة لمواطني المنطقة والجهة بأكملها كما لديه طابع استعجالي إلا أنه يجري بوتيرة بطيئة تستدعي إعادة النظر في إنعاش ورشاته و إذا اقتضى الأمر فسخ الصفقات مع المؤسسات المتقاعسة والمتابعة الصارمة ومضاعفة وتيرة الأشغال".

ولدى معاينته لمركز الصيانة للقطارات بالمشرية استمع الوزير إلى انشغالات قدمها القائمون على شركة النقل بالسكة الحديدية بالولاية تتعلق بوجود عدة نقاط تقاطع غير شرعية لعبور المركبات وبدون اشارة مرورية على مستوى خطوط السكة الحديدية العابرة للولاية علاوة على رمي النفايات المنزلية على طول خطوط السكة الحديدية.

وبنفس الموقع صرح الوزير أنه سيتم الإنتهاء قريبا من صيانة و تجديد عتاد 136 عربة قديمة للقطارات خلال السنة الجارية على مستوى مركز الصيانة الكائن بولاية سيدي بلعباس وستوضع في الخدمة مجددا مع بداية السنة المقبلة 2020 وسيخصص عدد من هذه العربات التي خضعت للصيانة لإطلاق قطار الدفع الذاتي من أجل استغلال خط السكة الحديدية الرابط بين مشرية و عين الصفراء بولاية النعامة لتدعيم النقل الجامعي.

ومن جهة أخرى، إطلّع الوزير بالمخرج الجنوبي لبلدية مشرية على أشغال تدعيم إزدواجية الطريق الوطني رقم 6 على مسافة 6 كلم وتسجل نسبة تقدم تقدر ب 85 بالمائة.

كما أعطى تعليمات للقائمين عل قطاع الأشغال العمومية بالولاية ب "الشروع الفوري في إعداد الملف الكامل لتصنيف الطريق الولائي رقم 5 الذي يمتد عل مسافة 122 كلم من أجل ضمه و إدماجه ضمن الطريق الوطني رقم 6 ".

وبخصوص مقترح تسجيل عملية لإزدواجية شطر الطريق الوطني رقم 22 الذي يربط بين بلدية نعامة وولاية تلمسان فقد أكد الوزير أن هذا المشروع الذي إنتهت الدراسات التقنية الخاصة به سيكون من ضمن "الأولويات" في إطار تجسيد البرامج المقبلة للقطاع خلال السنة المقبلة.

واضاف أن الدولة ستتكفل بكافة المشاريع المقترحة التي تشكل محاور لربط الطريق السيار شرق-غرب و الطريق السيار للهضاب العليا الذي سينجز مستقبلا و ذلك في إطار تجسيد المخطط الوطني للاشغال العمومية و النقل آفاق 2030 .

وأردف ذات المسؤول أن " كل المقترحات التي قدمت على مستوى ولاية النعامة على غرار إنجاز طريق صراط الخيل الذي يربط بين منطقتي الشلالة و المشرية و الطريق بين قرية الشيخ بوعمامة و البنود سيتم التكفل بها ابتداء من السنة المقبلة 2020".

ولدى لقائه بممثلي عدد من الجمعيات المحلية بعاصمة الولاية والتي قدمت مطلبا يتعلق بتحويل مسار خط السكة الحديدية الذي يعبر وسط المدينة إلى خارج النسيج العمراني، أكد الوزير أن "الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية ستقوم بإعداد دراسة دقيقة سيتم من خلالها تحديد أهم أجزاء و مقاطع السكة الحديدية التي تعبر داخل النسيج العمراني لمدينة النعامة والتي سيتم تحويلها إلى خارج المدينة و بالتالي القضاء على الانعكاسات السلبية التي يسببها عبور القطارات على مستوى هذه الأحياء السكنية ".

كما تضمن اليوم الأول من هذه الزيارة تفقد عملية تهيئة و ترميم مرآب وورشة الصيانة بمقر المؤسسة العمومية للنقل الحضري ببلدية النعامة.

وبالمناسبة أكد الوزير أن ولاية النعامة ستدعم في "القريب العاجل" ب15 حافلة جديدة من أجل فتح خطوط جديدة على مستوى المناطق الحضرية للمدن الكبرى ومنح رخص لفتح واستغلال خطوط شبه حضرية جديدة وتحديد وإيجاد المسارات الملائمة التي تحتاج إلى توفير هذه الخدمات لفائدة السكان بالإضافة إلى تدعيم هذه الخطوط بمنح رخص للمتعاملين الخواص.

وسيواصل وزير الأشغال العمومية و النقل زيارته الى ولاية النعامة غدا الاثنين بمعاينة ورشات لتدعيم و تحديث الطريق الوطني رقم 6 ببلدية تيوت و أخرى لصيانة الطريق الولائي رقم 5 ببلدية صفيصيفة.