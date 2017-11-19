Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مؤسسة القصبة: إحصاء 330 بناية مهددة بالانهيار في قصبة الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
مؤسسة القصبة: إحصاء 330 بناية مهددة بالانهيار في قصبة الجزائر

الجزائر - أكد علي مبتوش، رئيس مؤسسة القصبة، اليوم الأحد بالعاصمة، أن هناك 330 بناية مهددة بالانهيار في القصبة إذا لم تتدارك السلطات الولائية التأخير المسجل في حل ملف هذه المدينة العتيقة.

وأوضح مبتوش، خلال استعراض وجهة نظره أمام ممثلي الصحافة الوطنية بمقر مؤسسة القصبة، أنه وأعضاء الجمعية "لا يتحملون مسؤولية الانهيارات المتواصلة بالقصبة"، مؤكدا أن هناك "330 دار مهدد بالإنهيار في أي لحظة".

واعتبر المتحدث أن مسلسل الانهيارات هو "نتيجة للسياسات غير السليمة التي طبقت على المدينة القديمة"، مطالبا بـ "كشف الميزانيات التي خصصت لترميم القصبة من 1962 إلى يومنا هذا".

وأشار إلى أن الوقت حان "لإعادة فتح ملف القصبة في شفافية" تساهم - حسبه - في الحد من الخسائر البشرية والمادية، متسائلا عن "حقيقة" الأشغال المنجزة فعليا خاصة ما تعلق "بترميم 364 منزل و تخصيص 54 مهندس معماري مختص".

وعلى خلفية انهيار عمار نهاية الأسبوع المنصرم بشارع بودرياس متسببة في أضرار لعمارتين مجاورتين، أكد السيد مبتوش أن هناك أسباب "موضوعية" لهذه الحوادث المأساوية، في إشارة منه إلى "الأخطاء المقترفة في حق البنايات" من قبل المقيمين فيها.

إقرأ أيضا : إنهيار عمارة بالقصبة بالجزائر العاصمة: عدم تسجيل خسائر بشرية

ويضيف في نفس السياق أن السكان الحالين "تخلو عن المواد الأصلية مثل التربة و الجير" واستبدلوها بالأدهان العصرية والإسمنت وإحداث تعديلات داخل المنازل دون إذن السلطات المعنية، وتعويض الخشب بالأليمنيوم في النوافذ والأبواب ناهيك عن التوسعات داخل البناية واستحداث أسطح إضافية تثقل كاهل العمارة القديمة.

وأوعز هذا "الإهمال" إلى "عدم حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون 98-04" الذي يمنع أي ساكن من تعديل البناية المصنفة تراثا عالميا لدى منظمة اليونسكو منذ 1992 إلا بإذن من الخبرة التقنية.

كما اقترحت مؤسسة القصبة، على لسان أعضاءها الحاضرين في اللقاء، "إعادة بناء العمارات المنهارة بنفس الأسلوب المعماري الذي كانت عليه" لضمان سلامة العمارات المتكئة على بعضها البعض و "عدم ترك الأوعية العقارية فارغة لتجنب تحويلها إلى مفرغات عشوائية ومواقف للسيارات"، كما هو الحال اليوم.

من جهته، أكد عثمان بوراس، عضو مكتب بمؤسسة القصبة، أن "80 % من الدور في القصبة هي ملكية خاصة أي تابعة لما يزيد من 4 آلاف مالك خاص، في مقابل 20 % حبوس"، معتبرا ذلك "أهم ما يعيق مسار تسيير هذه المدينة".

 

آخر تعديل على الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 18:30
كلـمات مفتـاحيــة :
مؤسسة القصبة: إحصاء 330 بناية مهددة بالانهيار في قصبة الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.17

الخطوط الجوية الجزائرية: تحويل الرحلات الداخلية إلى النهائي 1 يوم الاثنين المقبل

19.11.17

دعوة لتعليق عضوية المغرب من الإتحاد الأفريقي لعدم إحترامه مبادئ وقيم المنظمة

19.11.17

جيدو: الجزائر تتوج باللقب بحصولها على 5 ذهبيات، فضيتين و6 برونزيات

19.11.17

حصص سكينة إضافية لفائدة ولاية تبسة

19.11.17

مجلس الأمة يستأنف أشغاله في جلسات علنية ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر بمناقشة مشروع قانون…

19.11.17

قوجيل يدعو كل الجزائريين للمشاركة بقوة وكثافة في الإنتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات