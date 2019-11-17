تمنراست: الدولة رصدت أموالا ضخمة لترقية التنمية بالجنوب

وأوضح الوزير خلال جلسة عمل خصصت لتقديم عرض حول مدى تنفيذ البرنامج التنموي بالولاية المنتدبة عين صالح برسم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والتي عقدت في ختام زيارته للمنطقة أن "الدولة رصدت أموالا ضخمة ضمن مختلف البرامج والمخططات لترقية التنمية بولايات الجنوب ، ولا زالت الجهود متواصلة لتحسين الظروف المعيشية للسكان".
ويتعلق الأمر بالخصوص، كما أضاف السيد دحمون، في التكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من سكن وشغل وتوفير المياه الصالحة للشرب و إنجاز الطرقات وفتح المسالك وتحسين الخدمات الصحية.
وقد استفادت الولاية المنتدبة عين صالح خلال 2016 من غلاف مالي بقيمة 2 مليار دج وزع على ثلاث بلديات (عين صالح وإينغز وفقارة الزوى ) لتجسيد 77 عملية تنموية ومن ضمنها الطرقات الحضرية و إزاحة الرمال ومشاريع بقطاع الموارد المائية والتطهير والتهيئة الحضرية والشباب والرياضة.
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كما استفادت ذات الجماعة المحلية في 2017 بأكثر من 9ر1 مليار دج وجه لإنجاز 143 عملية تنموية، و5 ملايير دج في 2018 خصص لتجسيد 265 عملية تنموية ، مثلما جرى توضيحه.
وقبل ذلك أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تدشين قاعة مطالعة بالتجمع السكاني فقارة العرب ببلدية فقارة الزوى ، حيث شدد بذات الموقع على الحرص على عدم التأخير في إنجاز الهياكل واستلامها في آجالها المحددة ، حيث استغرق بناء هذه القاعة خمس سنوات.
كما وضع حيز الخدمة شبكة توزيع الغاز الطبيعي لفائدة سكان ذات التجمع السكاني لفائدة 340 سكن ، وأعطى الوزير تعليمات بضرورة استكمال المشاريع المبرمجة للربط بالغاز الطبيعي.
وتبلغ نسبة الربط بالغاز الطبيعي بولاية تمنراست حاليا 54 بالمائة ، ومن المنتظر أن تصل إلى 66 بالمائة مع نهاية 2019 ، حسب شروحات مسؤولي قطاع الطاقة.
وفي لقاء جمعه بسكان المنطقة الذين طرحوا أمامه بعض انشغالاتهم ومن بينها نوعية مياه الشرب وتحسين الخدمات الصحية ، وانعكاسات ظاهرة زحف الرمال على الحياة المعيشية للسكان ، دعا السيد صلاح الدين دحمون شباب المنطقة إلى إنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في نشاط إزالة الرمال بما يساهم في فك العزلة وتوفير مناصب شغل ، كما وجه تعليمات للمسؤولين المعنيين لإجراء التحاليل اللازمة على مياه الشرب ، وإعداد بطاقات تقنية تخص تأهيل العيادة الطبية.
ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي يرافقه المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام زيارته لولاية تمنراست غدا الإثنين بتفقد وتدشين مشاريع بعدة قطاعات ببلدية تازروك وعاصمة الولاية.