إطلاق خط جديد للنقل بالسكك الحديدية بين عنابة و برج بوعريريج "مديرية جهوية"

قسنطينة - تم صباح يوم الأحد إطلاق خط جديد للنقل عبر السكك الحديدية يعمل بين ولايتي عنابة و برج بوعريريج، حسبما علم من نائب مدير المسافرين بالمديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بقسنطينة السيد نبيل دعاس.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المسؤول بأن انطلاقة القطار العامل على هذا الخط كانت على الساعة الرابعة صباحا من ولاية عنابة مرورا بكل من عزابة و رمضان جمال "سكيكدة" وقسنطينة والعلمة وسطيف وصولا إلى برج بوعريريج على الساعة التاسعة و38 دقيقة على أن تكون رحلة العودة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر إلا ربع حيث يتوقع أن يصل إلى عنابة عند الساعة الثامنة ليلا.

وبعد أن أفاد بأن رحلات هذا القطار، المكون من عربات أعيد تأهيلها بسواعد جزائرية على مستوى ورشة الصيانة السككية بسيدي بلعباس، ستكون بصفة منتظمة و بشكل يومي أردف بأن إطلاق هذا الخط يندرج في إطار "تنويع و تحسين خدمات المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية كما يأتي تلبية لطلبات زبائنها الراغبين في التنقل عبر خطوط السكة الحديدية. "

واغتنم ذات المتحدث الفرصة للكشف عن "التوقف المؤقت" لخط النقل المعتاد بين قسنطينة والجزائر العاصمة منذ يوم الجمعة المنصرم "لأسباب تقنية" ستتم تسويتها في أقرب الآجال ليتحدث في ذات السياق عن الخط البديل المقترح أمام المسافرين الراغبين في التوجه إلى الجزائر العاصمة وهو قطار المراقد الليلي العامل عبر خط عنابة/الجزائر العاصمة.

وفي إطار السياسة المنتهجة لتحسين الخدمات تم أيضا -حسب السيد دعاس- فتح خط نقل جديد شهر أكتوبر المنصرم يعمل بين تقرت و الجزائر العاصمة مرورا بكل من جامعة "بسكرة" والمغير "الوادي" والمسيلة و برج بوعريريج وصولا إلى العاصمة ناهيك عن زيادة مسافة 5 كلم لخط عمل قطار نقل الطلبة بولاية باتنة والذي أضحى يضمن الخدمة إلى غاية القطب الجامعي فسديس بعد أن كانت محطته النهائية جامعة الحاج لخضر.

كما كشف عن قرب إطلاق خط جديد آخر "20 نوفمبر الجاري" يعمل بين تبسة والجزائر العاصمة مرورا بمنطقة القرزي "قسنطينة" والذي ستكون انطلاقته على الساعة الخامسة ونصف صباحا من مدينة تبسة على أن تكون رحلة العودة ابتداء من الساعة السادسة مساء.