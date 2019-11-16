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قضية مقتل شاب بالجلفة: إيداع ثلاث مشتبه فيهم الحبس ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
قضية مقتل شاب بالجلفة: إيداع ثلاث مشتبه فيهم الحبس ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية

الجلفة - أودع ثلاث أشخاص مشتبه فيهم رهن الحبس ووضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية جريمة قتل شاب وقعت مؤخرا بالجلفة، حسب ما علم اليوم السبت من مصدر أمني .

واستنادا لذات المصدر، فإن مصالح الأمن قامت في أقل من ساعتين بعد وقوع جريمة قتل شاب عشريني ليلة الأربعاء إلى الخميس الفارطين بوسط المدينة من تكثيف عمليات البحث والتحري التي أفضت لتوقيف خمسة شبان مشتبه فيهم في قضية القتل التي تعود حسب التحقيقات إلى مناوشات مع الضحية الذي فارق الحياة بعد طعنه.

وفور توقيف هؤلاء واستكمال التحقيق معهم تم تقديمهم للجهات القضائية التي أمرت بإيداع ثلاث مشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و وضع شخصين من الموقوفين تحت الرقابة القضائية بتهمة عدم التبليغ عن جريمة وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 18:22
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قضية مقتل شاب بالجلفة: إيداع ثلاث مشتبه فيهم الحبس ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 17:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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