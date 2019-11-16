مسيرات سلمية بولايات باتنة وتبسة وبرج بوعريريج مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية

قسنطينة - خرج اليوم السبت مواطنون بولايات باتنة وتبسة وبرج بوعريريج إلى الشارع في مسيرات سلمية مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ب12 ديسمبر المقبل، حسبما لاحظه صحفيو وأج.

بولاية باتنة نظم مواطنون وممثلين لفعاليات المجتمع المدني والمجاهدين وأبناء الشهداء مسيرة سلمية مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل.

وهتف المشاركون في المسيرة التي جابت ممرات مصطفى بن بولعيد بوسط المدينة في أجواء ممطرة وشديدة البرودة بشعارات مدعمة للمسار الدستوري والمحافظة على الجزائر ووحدتها و في مقدمتها (جيش شعب خاوة خاوة) و(نعم للانتخابات يوم 12 ديسمبر.)

وبولاية تبسة تجمع مواطنون من مختلف الفئات العمرية بوسط المدينة من أجل التعبير عن دعمهم للجيش الوطني الشعبي ومساندة المسعى الانتخابي حيث وجهوا الدعوة من خلال هتافاتهم لكافة أفراد الشعب الجزائري من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد.

كما نضم تجمع بساحة القلعة وسط مدينة برج بوعريريج لتعبير عن المساندة للمسار الانتخابي المقرر تنظيمه يوم 12 ديسمبر المقبل و مساندة الجيش الشعبي الوطني و ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جهة أخرى خرج جمع من الشباب بولايتي تبسة وبرج بوعريريج في مسيرتين سلميتين معبرين عن رفضهم لتنظيم انتخابات رئاسية في ظل وجود رموز النظام السابق.

جدير بالذكر أن هذه المسيرات جرت في جو من الهدوء و لم تتخللها أي تجاوزات، حسبما لوحظ.