مواطنون ينظمون مسيرة تأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها 

تيارت - خرج اليوم السبت مواطنون بولاية تيارت في مسيرة سلمية للتعبير عن تأييدهم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مثمنين في نفس الوقت دور المؤسسة العسكرية في مرافقة الشعب للخروج من الأزمة.

وأكد المشاركون في هذه المسيرة أنهم على "عهد الشهداء في الحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها كل المخاطر"، محذرين من مغبة الوقوع في "فخ" الفراغ الدستوري كما عبروا عن رفضهم لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وردد المواطنون المشاركون في هذه المسيرة شعارات عديدة منها "لا تخاف يا شهيد على دربك لن نحيد"، "لا تهمنا المحن نحن فداك يا وطن" و "أبناء الحراك النوفمبري يساندون الجيش الوطني الشعبي"، إلى جانب شعارات أخرى داعية إلى المواصلة في محاربة الفساد.

كما تضمنت هتافات عبر المواطنون من خلالها عن تأييدهم للانتخابات "لإخراج الجزائر من أزمتها" إلى جانب "الضرورة الملحة" لانتخاب رئيس للجمهورية حيث نظموا هذه التظاهرة بالرغم من تهاطل الأمطار وتساقط الثلوج والبرودة التي تشهدها تيارت منذ الصبيحة.