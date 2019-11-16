Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مواطنون ينظمون مسيرة تأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها 

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 16:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

تيارت - خرج اليوم السبت مواطنون بولاية تيارت في مسيرة سلمية للتعبير عن تأييدهم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مثمنين في نفس الوقت دور المؤسسة العسكرية في مرافقة الشعب للخروج من الأزمة.

وأكد المشاركون في هذه المسيرة أنهم على "عهد الشهداء في الحفاظ على استقرار البلاد وتجنيبها كل المخاطر"، محذرين من مغبة الوقوع في "فخ" الفراغ الدستوري كما عبروا عن رفضهم لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وردد المواطنون المشاركون في هذه المسيرة شعارات عديدة منها "لا تخاف يا شهيد على دربك لن نحيد"، "لا تهمنا المحن نحن فداك يا وطن" و "أبناء الحراك النوفمبري يساندون الجيش الوطني الشعبي"، إلى جانب شعارات أخرى داعية إلى المواصلة في محاربة الفساد.

كما تضمنت هتافات عبر المواطنون من خلالها عن تأييدهم للانتخابات "لإخراج الجزائر من أزمتها" إلى جانب "الضرورة الملحة" لانتخاب رئيس للجمهورية حيث نظموا هذه التظاهرة بالرغم من تهاطل الأمطار وتساقط الثلوج والبرودة التي تشهدها تيارت منذ الصبيحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مواطنون ينظمون مسيرة تأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها 
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 16:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.16

رئاسيات 12 ديسمبر: الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يدعو الى تجنيد واسع للفلاحين 

19.11.16

وزارة الداخلية تصبو إلى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة "ورشة مفتوحة" لكل الإرادات…

19.11.16

سفير فلسطين بالجزائر: من حق المقاومة بل من واجبها الرد على الاعتداءات الإسرائيلية

19.11.16

رئاسيات 12 ديسمبر: أغلبية المترشحين يختارون ولايات الجنوب لبدء حملتهم الانتخابية غدا الأحد

19.11.16

مسيرات سلمية بولايات باتنة وتبسة وبرج بوعريريج مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية

19.11.16

الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين: "الإنتخابات الرئاسية هي الحل الديمقراطي الواقعي الوحيد…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.12

مؤتمر البوليساريو: انطلاق الندوات التحضيرية على مستوى الجيش الصحراوي