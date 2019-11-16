أدرار: مواطنون يعبرون عن مساندتهم للإنتخابات الرئاسية القادمة 

أدرار - عبر مواطنون اليوم السبت بأدرار عن مساندتهم للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حسبما لوحظ .

ودعا هؤلاء المواطنين الذين تجمعوا أمام النصب التذكاري المخلد لأسماء شهداء الثورة التحريرية المظفرة بساحة الشهداء وسط عاصمة الولاية إلى ضرورة تنظيم الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد للخروج برئيس جمهورية منتخب يتولى زمام تسيير شؤون البلاد.

وردد المشاركون في هذه المبادرة هتافات وشعارات مساندة للرئاسيات القادمة، معربين أيضا عن دعمهم المطلق للجيش الوطني الشعبي و قيادته العليا في دعمها و مرافقتها للحراك الشعبي السلمي ومطالب الشعب.

وحثوا المواطنين للذهاب بقوة لصناديق الإقتراع لضمان استمرار مؤسسات الدولة و بناء جمهورية جديدة.