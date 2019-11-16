Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أدرار: مواطنون يعبرون عن مساندتهم للإنتخابات الرئاسية القادمة 

  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 16:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

أدرار - عبر مواطنون اليوم السبت بأدرار عن مساندتهم للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حسبما لوحظ .

ودعا هؤلاء المواطنين الذين تجمعوا أمام النصب التذكاري المخلد لأسماء شهداء الثورة التحريرية المظفرة بساحة الشهداء وسط عاصمة الولاية إلى ضرورة تنظيم الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد للخروج برئيس جمهورية منتخب يتولى زمام تسيير شؤون البلاد.

وردد المشاركون في هذه المبادرة هتافات وشعارات مساندة للرئاسيات القادمة، معربين أيضا عن دعمهم المطلق للجيش الوطني الشعبي و قيادته العليا في دعمها و مرافقتها للحراك الشعبي السلمي ومطالب الشعب.

وحثوا المواطنين للذهاب بقوة لصناديق الإقتراع لضمان استمرار مؤسسات الدولة و بناء جمهورية جديدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
أدرار: مواطنون يعبرون عن مساندتهم للإنتخابات الرئاسية القادمة 
  أدرج يـوم : السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2019 16:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.16

رئاسيات 12 ديسمبر: الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يدعو الى تجنيد واسع للفلاحين 

19.11.16

وزارة الداخلية تصبو إلى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة "ورشة مفتوحة" لكل الإرادات…

19.11.16

سفير فلسطين بالجزائر: من حق المقاومة بل من واجبها الرد على الاعتداءات الإسرائيلية

19.11.16

رئاسيات 12 ديسمبر: أغلبية المترشحين يختارون ولايات الجنوب لبدء حملتهم الانتخابية غدا الأحد

19.11.16

مسيرات سلمية بولايات باتنة وتبسة وبرج بوعريريج مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية

19.11.16

الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين: "الإنتخابات الرئاسية هي الحل الديمقراطي الواقعي الوحيد…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات