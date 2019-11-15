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أمطار قوية مصحوبة بتساقط حبات البرد على المناطق الشمالية من الوطن ابتداء من يوم غد السبت

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
أمطار قوية مصحوبة بتساقط حبات البرد على المناطق الشمالية من الوطن ابتداء من يوم غد السبت

الجزائر - ستتساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة بحبات من البرد محليا على عدة ولايات من شمال الوطن ابتداء من صباح يوم السبت، حسبما أفادت به اليوم الجمعة نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار ذات المصدر أن الولايات المعنية الموضوعة في مستوى يقظة "برتقالي" هي: تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية الخاصة (السبت من الساعة 03سا00 إلى غاية 15سا00).

وستتساقط الأمطار بعد ذلك على ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس بكميات تتراوح ما بين 30 و 50 ملم وذلك من يوم السبت على الساعة 06سا00 إلى يوم الأحد على الساعة 06سا00، يضيف ذات المصدر الذي يتوقع كذلك هبوب رياح قوية مصحوبة برعود.

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أمطار قوية مصحوبة بتساقط حبات البرد على المناطق الشمالية من الوطن ابتداء من يوم غد السبت
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 17:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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