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تيبازة: تحرير فتاة من قبضة مجموعة أشرار قاموا باختطافها

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 15:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

تيبازة - تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة من تحرير فتاة من قبضة مجموعة أشرار منحرفين قاموا باختطافها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح البيان أن مصالح الدرك الوطني بتيبازة تمكنت من تحرير فتاة تبلغ من العمر 26 سنة من عملية اختطاف نفذها ثلاثة أشخاص تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض حيث تم توقيفهم وتقديمهم أمام نيابة محكمة تيبازة بتهم تتعلق ب"تكوين جمعية أشرار" و "الاختطاف مع التهديد بسلاح أبيض" و "الفعل المخل بالحياء بالعنف" و"التحطيم العمدي لملك الغير" و"المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص" و"حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس" و"عدم الامتثال عمدا للإنذار الصادر عن الأعوان المؤهلين".

وجاءت عملية التحرير--يضيف بيان الدرك الوطني-- اثر شكوى تقدم بها ضحيتان كانا رفقة الفتاة بالمكان المسمى كورنيش شنوة، أين تفاجؤوا بتوقف سيارة سياحية على متنها 3 أشخاص قاموا بتهديدهم بأسلحة بيضاء واختطاف الفتاة بالقوة إلى وجهة مجهولة.

ومع تكثيف الأبحاث وتفعيل عنصر الاستعلامات، يضيف نفس البيان، تم تحديد مكان تواجد العصابة الذين أبدوا مقاومة ولم يمتثلوا لإنذار التوقف ولاذوا بالفرار رغم محاصرتهم من طرف أفراد الفرقة المحققة وفصيلتين للأمن والتدخل.

وبفضل احترافية ومهنية قوات الدرك الوطني، تم تحديد السيارة المستعملة في عملية الاختطاف واعتراضها بالسد الثابت بالحمدانية وتوقيف العصابة وتحرير الفتاة وحجز السيارة وسلاح أبيض نوع ساطور وكذا سيف بطول 60 سم، استنادا لذات البيان.

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تيبازة: تحرير فتاة من قبضة مجموعة أشرار قاموا باختطافها
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 15:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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