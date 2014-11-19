الشلف: تنظيم مسيرة مؤيدة لإجراء رئاسيات 12 ديسمبر

الشلف - نظم اليوم الأربعاء مواطنون وقفة سلمية تلتها مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة الشلف، أعربوا من خلالها عن تأييدهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، حسبما لوحظ.

وتجمع صبيحة اليوم مواطنون وعدد من فواعل المجتمع المدني وكذا إطارات من مختلف القطاعات أمام مقر المجلس الشعبي الولائي، لينطلقوا بعدها في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية لعصمة الولاية، رافعين خلالها لافتات مؤيدة وداعمة لإجراء الاستحقاقات الرئاسية في موعدها المقرر.

كما ردد المتظاهرون عديد الشعارات التي تبرز مساندتهم للجيش الوطني الشعبي على غرار شعار " جيش شعب ... خاوة خاوة" ، "الجيش جيشنا... والانتخابات أملنا"، وأخرى تؤكد أن الانتخابات "هي المخرج الديمقراطي" للأزمة التي تعيشها البلاد مثل "الانتخابات هي الضامن الوحيد للديمقراطية"، "نعم سأنتخب يوم 12 ديسمبر".