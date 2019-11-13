عنابة: عمال مركب سيدار الحجار ينظمون مسيرة مساندة لتنظيم الانتخابات الرئاسية

عنابة - نظم عمال مركب سيدار الحجار (عنابة) اليوم الأربعاء مسيرة مساندة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل وذلك بوسط عاصمة الولاية, حسبما لوحظ.

وقد تجمع عدد كبير من العمال أمام المسرح الجهوي عز الدين مجوبي رافعين شعارات مساندة للانتخابات الرئاسية و لنائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

وكتب على اللافتات "نعم للانتخابات"، "البلاد بلادنا و أنديرو مستقبل أولادنا" و "الجيش جيشنا".

وقد جاب عمال مركب سيدار الحجار ساحة الثورة قبل أن يتفرق الكثير منهم بعد تدخل مجموعة من المواطنين الرافضين لتنظيم الانتخابات ومحاولة منعهم من تنظيم مسيرة المساندة حيث تدخل عناصر الأمن لوقف مناوشات وقعت بين الطرفين، حسب ما لوحظ.

حسب مصدر نقابي فإنه تم تسخير 20 حافلة لنقل العمال للمشاركة في هذه المسيرة"، التي كانت "خيارا حرا لكل عامل".