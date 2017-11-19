Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الطارف: توقيف شخصين بحوزتهما 1386 قرصا مهلوسا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 102 مرات

الطارف - تمكنت مصالح الأمن الولائي بالطارف من توقيف شخصين بحوزتهما 1386 وحدة من الأقراص المهلوسة ، حسب ما علم اليوم الأربعاء من المكلف بالاتصال بهذا السلك الأمني .

وأوضح المحافظ الرئيسي للشرطة لعبيدي محمد كريم أنه بناء على معلومات قامت عناصر فرقة التدخل لدائرة الطارف بنصب كمين محكم للمتهمين و القبض عليهما بمدخل المدينة .

وقد أسفر التفتيش الدقيق لمركبة المتهمين البالغين من العمر 30 سنة و المنحدرين من ولاية عنابة عن العثور على كميات معتبرة من مختلف أنواع المؤثرات العقلية ، إستنادا لذات المصدر ، مشيرا إلى أنه تم حجز  السيارة مستعملة كوسيلة لنقل المنتجات المهلوسة .

وقد تم تحويل المتهمين إلى محكمة الطارف حيث صدر أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة "المتجارة بالمخدرات" ، مثلما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطارف: توقيف شخصين بحوزتهما 1386 قرصا مهلوسا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 17:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 102 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.17

ميهوبي: الانتخابات ستجنب الجزائر فراغا دستوريا "قاتلا" 

19.11.17

الندوة الدولية لمجلس الشيوخ الفرنسي: نحو تكثيف الجهود لحماية موارد الشعب الصحراوي لحين…

19.11.17

الخطوط الجوية الجزائرية: تحويل الرحلات الداخلية إلى النهائي 1 يوم الاثنين المقبل

19.11.17

دعوة لتعليق عضوية المغرب من الإتحاد الأفريقي لعدم إحترامه مبادئ وقيم المنظمة

19.11.17

جيدو: الجزائر تتوج باللقب بحصولها على 5 ذهبيات، فضيتين و6 برونزيات

19.11.17

حصص سكينة إضافية لفائدة ولاية تبسة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

مشاركون في الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر الـ15 للبوليساريو بفرنسا يؤكدون استعدادهم…