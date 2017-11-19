الطارف: توقيف شخصين بحوزتهما 1386 قرصا مهلوسا

وأوضح المحافظ الرئيسي للشرطة لعبيدي محمد كريم أنه بناء على معلومات قامت عناصر فرقة التدخل لدائرة الطارف بنصب كمين محكم للمتهمين و القبض عليهما بمدخل المدينة .
وقد أسفر التفتيش الدقيق لمركبة المتهمين البالغين من العمر 30 سنة و المنحدرين من ولاية عنابة عن العثور على كميات معتبرة من مختلف أنواع المؤثرات العقلية ، إستنادا لذات المصدر ، مشيرا إلى أنه تم حجز السيارة مستعملة كوسيلة لنقل المنتجات المهلوسة .
وقد تم تحويل المتهمين إلى محكمة الطارف حيث صدر أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة "المتجارة بالمخدرات" ، مثلما تمت الإشارة إليه.