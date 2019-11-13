لخضارة/سوق أهراس: إستياء وإستنكار لحادثة تخريب ونبش أضرحة الشهداء

سوق أهراس - عبر سكان بلدية لخضارة الحدودية (50 كلم شرق سوق أهراس) اليوم الأربعاء في تصريحات ل"وأج" عن إستيائهم وإستنكارهم الشديدين عقب حادثة تخريب ونبش أضرحة 71 شهيدا بمقبرة الشهداء لذات البلدية الهادئة.

وإعتبر فريد قرايرية وهو طبيب بيطري بذات البلدية هذا الفعل الذي وقع مساء الأحد الماضي "حادثا مؤسفا صدم جميع أبناء المنطقة المعروفة بجهادها خلال حرب التحرير الوطنية وقدمت عديد الشهداء من أجل إسترجاع السيادة الوطنية".

وأفاد المتحدث بأن سكان هذه البلدية "استنكروا بشدة هذا التصرف الطائش لاسيما وأنه استهدف أقدس وأنبل رموز المنطقة"، مشيرا إلى أن سكان المنطقة يطالبون من السلطات تقديم المشتبه به أمام العدالة لينال جزاؤه ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس برموز الثورة التحريرية.

من جهته عبر جلال خلايجية موظف (39 سنة) عن غضبه واستياءه الشديدين لهذا التصرف واصفا هذه الحادثة التي استهدفت قبور الشهداء الذين حرروا الوطن ب"جد خطيرة" كونها وقعت في بلدة معروفة بجهادها والعديد من أبنائها اليوم منتسبون لصفوف جيش التحرير الوطني.

وأردف قائلا "سيتم يوم الجمعة المقبل تنظيم مسيرة تحت شعار (مسيرة العزة لشهداء الجزائر) وذلك انطلاقا من مقر بلدية لخضارة وصولا إلى مقبرة الشهداء بمشاركة عديد جمعيات المجتمع المدني ومواطنين من ذات الجماعة المحلية و آخرين من بلديات مجاورة كرد فعل على العمل الشنيع.

بدوره، صرح رشيد عمايدية (متقاعد) أن من قام أو من قاموا بتحطيم ونبش قبور الشهداء بهذه البلدية "ليس لهم ضمير" وهم وصفا إياهم بـ"المجرمين".

من جانبهم أصدر كل من الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين والأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء وكذا الأمين الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بيانا استنكروا فيه هذا التصرف الذي يدل -حسبهم- على حقد دفين وإجرام ممنهج من طرف أشخاص يكنون حقدا واضحا للجزائر ولشهدائها و لمبادئ أول نوفمبر 1954.

كما نددوا بهذا التصرف الإجرامي تجاه شهداء ثورة التحرير الوطنية خاصة والجزائر تمر بهذه المرحلة العصيبة والتي تتطلب الحكمة و الحرص على الوحدة الوطنية .

من ناحيتهم أدان أعضاء المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس هذه الحادثة عتبرين أن من قاموا بهذا الفعل الإجرامي "ضربوا بكل القيم الوطنية وتعاليم الدين السمحة ومبادئ الإنسانية السامية التي تتنافى جميعها وهذه السلوكيات الدنيئة".

يذكر بأن والي سوق أهراس لوناس بوزقزة قد تنقل الاثنين الماضي رفقة السلطات المدنية والعسكرية إلى عين المكان لمعاينة آثار التخريب رفقة مصالح الشرطة العلمية التابعة للدرك الوطني حيث تم فتح تحقيق بخصوص هذه القضية.