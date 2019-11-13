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التوقيع على توأمة صداقة فيما بين ولاية بومرداس ومقاطعة هاينان الصينية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 09:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
التوقيع على توأمة صداقة فيما بين ولاية بومرداس ومقاطعة هاينان الصينية

بومرداس - تم مساء يوم الثلاثاء التوقيع رسميا على مشروع توأمة صداقة يربط فيما بين ولاية بومرداس (الجزائر) ومقاطعة "هاينان" (HAINAN) الصينية في حفل رمزي أقيم بمقر الولاية بحضور وفدي البلدين.

وأشرف على عملية التوقيع على هذه التوأمة والي ولاية بومرداس، يحي يحياتن، ومن جانب مقاطعة هاينان نائبة رئيسة المقاطعة السيدة "هيكسي بيغ" (HEXIPING).

وتعد هذه التوأمة التي تقتصر في البداية على تمتين أواصر الصداقة فيما بين الطرفين، حسب التصريحات التي أدلي بها الطرفين قبل عملية التوقيع، بمثابة وسيلة لتوطيد علاقات الصداقة فيما بينهما من خلال تبادل الزيارات الاستكشافية ثم تطويرها تدريجيا لتشمل جميع مجالات التعاون والتبادل.

وتضمن حفل التوقيع أيضا تقديم عروض مفصلة للإمكانيات التي تتوفر عليها ولاية بومرداس ومقاطعة هاينان في المجالات الاقتصادية والسياحية والفلاحية إلى جانب تقديم عروض من طرف المسؤولين المشرفين على هذا المشروع التوأمي تطرقت إلى مختلف فرص تطوير التعاون والاستثمار في جميع المجالات المتاحة التي يتوفران عليها.

آخر تعديل على الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 10:51
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التوقيع على توأمة صداقة فيما بين ولاية بومرداس ومقاطعة هاينان الصينية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 09:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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