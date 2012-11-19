ورقلة: ثلاث وفيات و18 جريحا في حادث بالطريق الوطني رقم 3 

ورقلة - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية عشرة (18) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع في حدود الساعة التاسعة ونصف من ليلة أمس الاثنين على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين تقرت وحاسي مسعود، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

ويتمثل هذا الحادث الذي وقع تحديدا بالنقطة الكيلومترية رقم 80 في اصطدام عنيف بين سيارة نفعية وشاحنة للتبريد بحافلة لنقل المسافرين تضمن خط حاسي مسعود- الجزائر العاصمة، ،كما أكده ل/وأج الملازم الأول محي الدين ميموني ،المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بورقلة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل نقل الضحايا الثلاث إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحجيرة وكذا الجرحى والمصابين إلى مصلحة الاستعجالات التابعة لذات المؤسسة الصحية من اجل تلقي الإسعافات اللازمة.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من اجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث، كما تمت الإشارة إليه.