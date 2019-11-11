أمطار غزيرة على وسط وشرق البلد الى غاية الثلاثاء

الجزائر - أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مرفوقة محليا بتساقط البرد ستمس عدة ولايات في وسط وشرق البلد ابتداء من مساء الاثنين.

وأضاف ذات المصدر أن الولايات المعنية والموضوعة في مستوى يقظة البرتقالي هي بومرداس وتيزي وزو والبويرة وقسنطينة وميلة وسطيف برج بوعريريج وعنابة والطارف ابتداء من اليوم الاثنين الساعة التاسعة ليلا (21:00) إلى غاية الثلاثاء منتصف النهار (12:00) حيث يتوقع أن تبلغ كميات الأمطار ما بين 30 و50 مم.

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وأضاف أن الأمطار ستتساقط كذلك على ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة حيث من المرتقب أن تبلغ كميات الأمطار ما بين 50 و70 مم، مرتقبا كذلك هبوب رياح مع رعود.

كما ترتقب موجات شمالية الى شمالية غربية ستبلغ من 4 الى 5 أمتار على السواحل الشرقية لا سيما بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.